Arriva l’ok, cessione Napoli: è ufficiale

Rudi Garcia ha dato l’ok alla cessione dell’azzurro: l’affare è già stato chiuso, è arrivato anche l’annuncio ufficiale

Il ritiro del Napoli a Dimaro è ormai terminato, con il nuovo allenatore azzurro Rudi Garcia che ha avuto la possibilità di vedere da vicino i componenti della sua rosa. Il tecnico francese ha valutato ovviamente sia i calciatori della prima squadra, che l’anno scorso hanno trionfato in Serie A conquistando il tricolore dopo trentatré anni, sia i componenti del settore giovanile che erano aggregati alla prima squadra. Il Napoli in ritiro ha disputato anche due amichevoli, prima contro l’Anaune Val di Non e poi contro la SPAL, in cui Garcia ha potuto verificare sul campo anche la condizione di alcuni giocatori.

Tra i giocatori presenti in ritiro a Dimaro con la maglia azzurra c’era certamente qualche elemento che alla fine del calciomercato non farà più parte della rosa del Napoli e non giocherà la prossima stagione alla corte di Rudi Garcia. In particolare, c’è un elemento della rosa del Napoli che, nonostante gli apprezzamenti dell’allenatore azzurro, ha già fatto le valigie

Il Napoli lo cede, è arrivato l’annuncio

Si tratta di Alessandro Spavone, centrocampista del Napoli Primavera, che nonostante abbia raccolto i complimenti di Rudi Garcia, è stato ceduto in prestito per la prossima stagione. La volontà della società è, infatti, quella di metterlo alla prova in prima squadra, ma è reputato ancora troppo acerbo per essere aggregato alla rosa del Napoli e dunque la decisione è stata quella di girarlo in prestito in una categoria inferiore.

La società che ha battuto le altre nella corsa ad Alessandro Spavone è la Pro Vercelli, che milita in Serie C. Dunque l’azzurro andrà a farsi le ossa nella terza serie, prima di tornare alla casa base per essere rivalutato in vista della prossima stagione. Alessandro Spavone è un centrocampista che può giocare anche come trequartista, classe 2004, ha fatto tutta la trafila nelle Giovanili del Napoli, prima di arrivare nella Primavera dove si è distinto come uno dei migliori calciatori della rosa.

Nello scorso anno tra Campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera e Youth League ha racimolato un totale di 43 presenze, segnando ben 9 gol e regalando 5 assist ai compagni. Uno score di tutto rispetto soprattutto se si considera che non è propriamente un attaccante. L’aspettativa su di lui è molto alta e vedremo se riuscirà a costruirsi un futuro in maglia azzurra nei prossimi anni.