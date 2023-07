Sarri vuole scipparlo al Napoli: spunta il summit per chiudere l’affare

Napoli e Lazio si sono più volte incrociate nel corso di questa sessione estiva di mercato, dando vita a veri e propri incroci di trattative.

Tra questi è sicuramente presente quello che conduce a Daichi Kamada, centrocampista classe ’96 da poco svincolatosi dall’Eintracht.

Gli sviluppi

Se nelle scorse settimane il giapponese era stato dato ad un passo dal Milan, nell’ultimo periodo, complici gli svariati acquisti dei rossoneri, Kamada si è man mano allontanato permettendo il reinserimento di altri outsider.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, alla ricerca disperata di un centrocampista, rappresenterebbe un’opzione.

I biancocelesti, dopo aver incassato il no di Piotr Zielinski, avrebbero provato un approccio concreto con Kamada, ma, a quanto pare, si sarebbero scontrati con le richieste esose del ragazzo: gli agenti di quest’ultimo avrebbero posto come condizione imprescindibile per firmare un contratto da 5 milioni con tanto di bonus alla firma, inoltre, vista la possibilità di chiudere a zero, l’entourage pretenderebbe ulteriori 5 milioni di commissioni.

Cifre elevate, proposte che conoscendo il modus operandi di Claudio Lotito difficilmente permetteranno a questa trattativa di decollare.