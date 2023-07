Raffaella Fico, spettacolo rovente in costume: visione mozzafiato

Tempo di vacanze al mare per l’amatissima tifosa del Napoli, Raffaella Fico, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto spettacolare: il suo fisico in costume è uno spettacolo che fa perdere la testa a tutti

Spettacolo in campo per il Napoli, almeno lo scorso anno, ma anche sugli spalti. I tifosi azzurri hanno dato spettacolo, ma anche lontano dalle tribune del Diego Armando Maradona non sono mancate le visioni meravigliose.

Un esempio è rappresentato da Raffaella Fico, nota tifosa della squadra partenopea, che sui social continua a incantare i suoi fan con immagini da lasciare senza fiato. E senza fiato restano i fan della showgirl che lascia intravedere (in alcuni casi vedere esplicitamente) tutta la sua prorompente bellezza.

Spesso e volentieri, la showgirl ha palesato la sua passione per i colori azzurri, che nella scorsa stagione ha regalato a lei e a tutti i supporter partenopei la gioia del terzo Scudetto. Una vittoria costata una promessa alla stessa Fico, così come tanti tifosi azzurri attenti ricorderanno. La donna promise di farsi un bagno in acqua fredda nel caso di successo tricolore del Napoli: detto, fatto e promessa mantenuta. Il tutto a maggio, prima ancora che le temperature salissero ai livelli vertiginosi di questi giorni.

Lo scatto in costume di Raffaella Fico è da non perdere: tifosi in visibilio

A rendere ancora più roventi questi giorni è stata la stessa Raffaella Fico, che sui social si è lasciata andare a uno scatto che davvero in poco tempo ha fatto il giro del web.

Forme esplosive e scatto accattivante quello della showgirl, che mostra il suo fisico meraviglioso in costume, in uno scatto di fronte allo specchio. “Niente trucco, solo mare e sale”, ha scritto la Fico, che spesso ha pubblicato sui social suoi scatti in un look totalmente naturale e senza filtri. Immediata la reazione dei suoi numerisissimi fan, che nei commenti non fanno altro che congratularsi con l’ex gieffina. “Sei sempre più affascinante e bellissima”, scrive uno dei suoi ammiratori. E poi c’è chi sbizzarrisce ancora di più con frasi del tipo: “Devono inventare la giornata dedicata a te”, scatenando l’ilarità dei tanti utenti.

Utenti che non possono fare a meno di rimanere a bocca aperta davanti alle meravigliose immagini che la Fico posta su Instagram. Visione paradisiaca che non passa assolutamente inosservata. E per gli appassionati di calcio, c’è un motivo in più per tifare Napoli…