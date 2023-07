Ora De Laurentiis ha fretta, nuovo rinnovo in casa Napoli

Tra i protagonisti dello Scudetto del Napoli, potrebbe presto arrivare il rinnovo. De Laurentiis ha deciso: punta su di lui

Il mercato del Napoli procede in sordina. Obiettivo primario di De Laurentiis e Meluso è quello di cementare e blindare la rosa campione d’Italia. Il sacrificio di Kim, ceduto al Bayern Monaco, è stata una mossa obbligata vista la clausola rescissoria pendente sul capo del sud coreano. Il patron azzurro è però convinto a trattenere gli altri grandi protagonisti dello Scudetto dello scorso maggio.

Osimhen è stato più volte confermato. Per De Laurentiis è cedibile solo e soltanto a condizione che arrivi una di quelle classiche offerte davvero irrinunciabili. Idem Kvaratskhelia che l’anno prossimo quasi certamente vestirà ancora azzurro Napoli. Per il resto molti calciatori hanno nei mesi scorsi rinnovato, basti pensare a Lobotka e Meret, ed altri si apprestano a farlo.

C’è la questione Zielinski che ha mostrato grande attaccamento ai colori azzurri. Prima il no a Lotito e al ritorno da quel Maurizio Sarri che, proprio sulla panchina del Napoli, lo lanciò al grande calcio e poi il no agli arabi. L’intenzione del polacco è quella di legare la sua carriera ai colori azzurri del Napoli. E c’è anche la questione Elmas. Proprio sul macedone De Laurentiis ha intenzione di accelerare per il rinnovo del contratto, al fine di blindare il calciatore e fare in modo che possa costituire uno dei punti fermi del Napoli dei prossimi anni.

Elmas, pronto il rinnovo: ancora azzurro dopo il 2025

L’attuale contratto di Elmas scade nel 2025. Ci sarebbe dunque ancora un po’ di tempo, ma De Laurentiis non vuole correre rischi, evitando di farsi trovare impreparato qualora le cose andassero per le lunghe. Per questo a breve dovrebbe iniziare la trattativa per il prolungamento dell’accordo con il calciatore.

Elmas si appresta a giocare la sua quinta stagione con la maglia del Napoli. Sia con Ancelotti che con Gattuso e Spalletti, Elmas si è imposto come prezioso calciatore duttile per il Napoli. Pur non facendo sempre parte dell’undici titolare, è comunque sempre stato tra i primi subentrando, ritagliandosi in questi anni uno spazio importante nelle rotazioni degli azzurri. Fino ad ora Elmas conta ben 173 presenze e 17 gol con i partenopei. Un bottino che riflette il suo contributo alla causa e ai trofei, uno Scudetto e una Coppa Italia, vinto con il Napoli in questo lasso di tempo.