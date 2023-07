“Non c’è mai stata trattativa”: sfuma un obiettivo del Napoli

Il noto procuratore ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alcune operazioni imbastite dal Napoli, sia in entrata che in uscita



Si è appena concluso il primo dei due ritiri in programma quest’estate, gli azzurri hanno lasciato Dimaro e nei prossimi giorni arriveranno a Castel di Sangro per completare la preparazione i vista della prossima stagione. Al via tante novità per i campioni d’Italia, a partire dal cambio di guida tecnica, con l’arrivo di Rudi Garcia al posto di Spalletti, fino al cambio in dirigenza, con l’addio di Giuntoli e l’approdo del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso.

Napoli, le dichiarazioni sul futuro di Mario Rui, Di Lorenzo e Politano

Con i tanti cambiamenti, è normale che anche le strategie di mercato cambino. Intervistato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, il procuratore Mario Giuffredi si è espresso sul futuro dei suoi assistiti. Di seguito quanto dichiarato:

SU DI LORENZO – “Era un suo desiderio rinnovare a vita col Napoli, ci stavamo lavorando da un po’ di tempo ed è arrivato a Dimaro”. SU MARIO RUI – “Del rinnovo ne abbiamo parlato, vedremo nelle prossime settimane. Negli ultimi due anni è stato tra i calciatori più importanti del Napoli, spero sia lo stesso anche per Garcia. È presto per capire le sue gerarchie, ma credo che come è accaduto con Spalletti e Sarri possa essere un protagonista. SU POLITANO – “Mi sono espresso in più interviste. Quando un giocatore parla bisogna saper interpretare il suo pensiero o stato d’animo. Purtroppo alcuni giornalisti hanno interpretato le sue parole in modo da far polemica. Quella non è la sua reale volontà”.

Faraoni, Giuffredi spegne le voci di mercato: “Non c’è mai stata trattativa”

Tra i suoi assisti c’è anche Davide Faraoni, terzino destro del Verona, accostato agli azzurri nelle ultime settimane come possibile vice Di Lorenzo. Di seguito quanto dichiarato sull’avanzamento della trattativa: