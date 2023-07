Napoli, Osimhen vola a Parigi e mette in ansia i tifosi: il motivo

Il calciatore del Napoli, Victor Osimhen, ha destato l’attenzione dei tifosi e dei media con la sua partenza. Secondo fonti riportate da TvPlay, il bomber nigeriano ha deciso di sfruttare i due giorni di riposo concessi dall’allenatore Rudi Garcia per fare una breve visita ai suoi amici.

La notizia ha messo in allarme i tifosi del Napoli, preoccupati che questo viaggio possa essere collegato a questioni di calciomercato. Tuttavia, fonti vicine al giocatore hanno chiarito che si tratta di un viaggio personale di amicizia e che non ha alcuna connessione con eventuali trattative di mercato.

Discorso rinnovo in stand-by per due giorni

Osimhen è volato a Parigi. L’attaccante nigeriano è noto per avere molti amici nella capitale francese e spesso ha visitato la città, prendendosi del tempo per rilassarsi e socializzare all’ombra della maestosa Torre Eiffel. In questa occasione, il calciatore è partito da solo, senza familiari o il suo agente al seguito, dimostrando l’intento di trascorrere momenti di svago e distrazione lontano dagli aspetti negoziali del calcio.

Le trattative per il rinnovo del contratto di Osimhen con il Napoli sono ancora in corso, e questo viaggio potrebbe essere interpretato come un segnale di distensione in un momento di incertezza. Tuttavia, la situazione contrattuale non sembra aver turbato il giovane attaccante nigeriano, che presto farà ritorno a Napoli per unirsi al ritiro di Castel di Sangro.

La presenza di amici a Parigi ha dato a Osimhen l’opportunità di allontanarsi momentaneamente dai negoziati e concentrarsi su un ambiente familiare, dove può rilassarsi e ricaricare le energie in vista della nuova stagione calcistica.

Mentre i tifosi del Napoli possono legittimamente essere ansiosi riguardo all’evoluzione della situazione contrattuale del loro attaccante, sembra che Osimhen sia intenzionato a prendersi il suo tempo e affrontare la questione con calma. Nonostante il viaggio a Parigi, il giocatore è atteso a Napoli tra due giorni, pronto per mettersi al lavoro con il resto della squadra.

Il viaggio di Victor Osimhen a Parigi si è dimostrato essere un momento di amicizia e distrazione, lontano dalle voci di mercato e dalle trattative contrattuali. La piccola vacanza all’ombra della Torre Eiffel fornirà all’attaccante del Napoli un momento di respiro in mezzo alle incertezze riguardanti il suo futuro in maglia azzurra.