Accostato al Napoli, Maxime Lopez può andare fuori rosa: il motivo

La telenovela riguardante il futuro di Maxime Lopez pare destinata a proseguire, almeno per le prossime settimane.

Il regista del Sassuolo si sente ormai pronto per spiccare il volo, tentando l’avventura in una big, i neroverdi, che non hanno chiuso a tale opzione, vogliono però far valere le proprie ragioni in sede di mercato.

Futuro Maxime Lopez: interviene Carnevali, si rischia lo scontro

Ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, è intervenuto a gamba tesa sul classe ’97, facendo intendere in maniera chiara e netta, di non voler scendere minimamente a compromessi.

Riportiamo qui uno stralcio di quest’ultime:

Chi resta a Sassuolo deve farlo con la felicità di trovarsi qui con noi, in caso contrario ho tanti posti vicino a me in tribuna. Così magari mi spiegano come funziona il calcio”, parole forti, durissime, con un riferimento implicito al francese. Sulle possibilità di cederlo, ha invece così chiosato: “Cessione? Sta a noi trovare la soluzione migliore per entrambi, certamente non possiamo restare fermi ad attendere le loro proposte, la nostra società deve essere gratificata sotto l’aspetto economico”.

Sull’ex Marsiglia, c’è da tempo il Napoli, affiancato da Fiorentina e Brighton, la valutazione del Sassuolo è di circa 15 milioni.