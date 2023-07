Abbonamenti Napoli, come funziona il cambio utilizzatore: tutte le info

Il Napoli ha comunicato l’inizio della campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024: tante novità in arrivo per i tifosi azzurri.

Durante la scorsa stagione il Napoli si è laureato campione d’Italia, dopo ben 33 anni di attesa. Oltre alle giocate di Kvaratskhelia, Kim e Osimhen gli azzurri si sono distinti per l’unità del gruppo squadra, regolato sapientemente da Luciano Spalletti. Oltre questo però, tra i fattori determinanti per la conquista del titolo nazionale, è impossibile non menzionare l’appoggio costante dei tifosi, sia in trasferta che in casa. Il Maradona è tornato ad essere la bolgia di un tempo, quello stadio che faceva tremare le gambe agli avversari.

Nonostante l’addio di Spalletti, e il conseguente arrivo di Garcia in panchina, e i cambi in dirigenza il Napoli ha intenzione di giocare una stagione da protagonista anche il prossimo anno. Per questo motivo il club conta sull’appoggio dei suoi tifosi anche durante la prossima annata.

Dunque pochi giorni fa è ufficialmente partita la campagna abbonamenti per la prossima stagione. I nuovi abbonamenti vedranno moltissime novità. Sulla falsa riga della scorsa stagione, alcune determinate categorie avranno agevolazioni sul prezzo e sulle modalità d’uso.

Campagna abbonamenti 2023\24: due tipologie di abbonamento acquistabili

La grande novità di questa stagione è la possibilità di acquistare due versioni diverse dell’abbonamento: una versione FULL e una versione ITALIA.

L’abbonamento FULL comprende 19 gare interne di Serie A, 1 gara di Ottavi di Finale di Coppa Italia e 3 gare interne del Group Stage di Uefa Champions League. Gli abbonati della scorsa stagione potranno usufruire della prelazione “Campioni” sull’acquisto: dalle ore 12:00 del 21/07 alle ore 23.59 del 24/07 potranno confermare il posto, mentre dalle ore 12:00 del 25/07 alle ore 23.59 del 26/07 potranno cambiare settore e/o posto.

L’abbonamento ITALIA invece comprende 19 gare interne di Serie A e 1 gara di Ottavi di Finale di Coppa Italia. Gli abbonati della scorsa stagione potranno usufruire della prelazione “Campioni” sull’acquisto: dalle ore 12:00 del 27/07 alle ore 23.59 del 30/07 potranno confermare il posto della passata stagione, mentre alle ore 12:00 del 31/07 alle ore 23.59 del 01/08 potranno cambiare settore e/o posto.

Campagna abbonamenti, novità sul cambio utilizzatore: come usufruirne

Un’altra sostanziale differenza tra le due tipologie di abbonamento è il cambio utilizzatore. Infatti, il cambio utilizzatore è permesso unicamente attraverso il trasferimento digitale, per un massimo di 10 partite se abbonati con la tipologia ITALIA, e per tutte le partite se abbonati con la tipologia FULL. Inoltre potrà avvenire solo in favore di un altro soggetto provvisto di fidelity card, seguendo la procedura indicata sul sito di Ticketone e cliccando su “cambio supporto” come previsto dalle Condizioni d’Acquisto e dal Regolamento d’Uso dello Stadio Diego Armando Maradona.

Durante la procedura bisognerà inserire i dati della fidelity sulla quale è caricato l’abbonamento, selezionare la partita (o le partite) per le quali si vuole usufruire del cambio e infine inserire i dati della fidelity card sulla quale si intende esercitare il cambio utilizzatore. Da quel momento il nuovo utilizzatore potrà accedere agli eventi selezionati solamente con la fidelity card e il segnaposto che può essere stampato nella sezione “stampa segnaposto”. Inoltre il cambio è consentito solo in favore di soggetti che rispettino tutte le condizioni della determinata tariffa (es. un abbonamento da un Under 65 potrà essere ceduto solo ad un altro soggetto Under 65).