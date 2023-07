Tifosi contro l’acquisto: rivolta social in casa Napoli

I tifosi del Napoli non vogliono l’acquisto: è in atto una vera e propria rivolta sui social contro il giocatore

Il calciomercato del Napoli è iniziato con il freno a mano tirato, per usare un eufemismo. I tifosi azzurri al momento non hanno potuto celebrare ancora nessun acquisto, eccezion fatta per la riconferma di alcuni calciatori che erano già in prestito al Napoli nella scorsa stagione, come il riscatto di Giovanni Simeone oppure il nuovo prestito (con diritto di riscatto) di Pierluigi Gollini. In uscita è stato fatto registrare un colpo non indifferente, con Kim Min Jae che ha lasciato il Napoli per andare al Bayern Monaco.

Il club bavarese ha pagato la clausola rescissoria inserita nel contratto del difensore sudcoreano e ha acquistato quello che nell’ultima stagione è stato il vincitore del premio di miglior difensore della Serie A. In un solo anno il Napoli è passato dall’acquisto di Kim, per poco meno di 20 milioni di euro dal Fenerbahce, fino alla vittoria dello Scudetto e poi alla cessione ad oltre 50 milioni di euro al Bayern Monaco. Gli azzurri sono ora al lavoro per un colpo in entrata, ma l’indiscrezione dell’acquisto ha fatto rivoltare i tifosi sui social.

Rivolta dei tifosi del Napoli: non vogliono l’acquisto

I tifosi del Napoli sono letteralmente impazziti sui social quando è iniziata a rimbalzare la possibilità di acquistare Federico Bernardeschi per sostituire il partente Hirving Lozano. Tra i tifosi si sono alzate numerose critiche, dal semplice “No a Bernardeschi” fino al “Mai un ex juventino”, passando per “Non è adatto al Napoli di Garcia” e “Ci ha già rifiutato una volta”. Pioggia di commenti sui social sotto ogni notizia che parla della possibilità di vedere Federico Bernardeschi con la maglia azzurra nella prossima stagione.

Federico Bernardeschi al momento è un calciatore del Toronto FC, condividendo lo spogliatoio in Canada con Lorenzo Insigne, l’ex capitano del Napoli. I due sono i volti di punta della squadra canadese, che gioca nella MLS americana ma naviga nei bassifondi della classifica. Negli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente la possibilità di un suo ritorno in Italia, con l’agente del calciatore che lo ha proposto sia al Napoli che alla Fiorentina. Al momento la società azzurra non sembra particolarmente convinta di voler accogliere Bernardeschi, anche perché in caso di addio di Lozano si andrebbe a cercare un profilo più giovani rispetto a quello dell’ex Juventus.