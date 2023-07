Kim, escluso dalla prima amichevole col Bayern: Tuchel svela il motivo

Arrivato anche il Bayern Monaco in Giappone, i bavaresi si preparano ad affrontare il City ma per Kim ancora niente esordio

La cessione di Kim Min-Jae, passato per circa 50 milioni dal Napoli al Bayern è stata un colpo ancora da digerire per i tifosi partenopei. Le prestazioni monstre del coreano con gli azzurri hanno fatto innamorare i tifosi del talento asiatico e non volevano che la storia tra le due parti si concludesse così presto. La situazione si complica ancora di più dal momento che il Napoli non è riuscito a regalare ancora un suo naturale sostituto a Rudi Garcia. Il tecnico francese è stato costretto ad affrontare tutto il ritiro di Dimaro con il reparto arretrato in emergenza.

La dirigenza del Napoli sta facendo di tutto per acquistare un nuovo difensore centrale, ma la sensazione è che si voglia ragionare con lucidità per non rischiare di commettere errori che poi potrebbero essere fatali. Tanti i nomi sul taccuino di Aurelio De Laurentiis che, con grande disponibilità, vorrebbe chiudere per un difensore e farlo allenare con la squadra a Castel di Sangro.

Kim intanto non gioca nel Bayern

Così come Inter, PSG e City, anche i bavaresi sono sbarcati in terra nipponica. Domani i tedeschi saranno di scena in una sgambata amichevole contro il City di Pep Guardiola ed il neo acquisto coreano non sarà del match. Secondo Thomas Tuchel, allenatore del Bayern, Kim deve lavorare ancora in quanto non ancora pronto per giocare.

“Kim è un calciatore sensazionale – ha spiegato in conferenza Tuchel – ha fatto passi da gigante in ogni club in cui ha giocato. Sono sicuro che da noi potrà crescere ancora di più e felice che abbia accettato il nostro club. Per vederlo in campo però è ancora troppo presto, ci vorrà un pò di tempo e domani non giocherà“.