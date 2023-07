Calciomercato Napoli, il ds smentisce tutto: “Nessuna trattativa”

Il Napoli conclude oggi la prima metà di ritiro estivo a Dimaro. In serata gli azzurri saranno a Castel Di Sangro e il mercato e in continua evoluzione

Un pareggio con la Spal che ha lasciato dell’amaro in bocca ai tifosi partenopei ma che in realtà ha dato ottimi segnali a Rudi Garcia. Le amichevoli estive servono a mettere minuti nelle gambe e la prestazione contro gli emiliani ha dato esito positivo. il direttore sportivo della Spal, Filippo Fusco, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto nuovo Sport Show e ha spiegato di essere rimasto impressionato da Osimhen.

Il ds ferrarese ha lasciato capire che quel gesto di Osimhen (prende palla e la riporta a centrocampo dopo il pari, ndr) dimostra tutta la sua fame di vittoria. “Impressionante vedere che lo faccia anche in partite amichevoli – rivela Fusco – soltanto così poi i calciatori diventano veri campioni”.

“Matteo Prati non ci è mai stato chiesto dal Napoli”

Filippo Fusco ha poi smentito inoltre una trattativa che avrebbe visto Matteo Prati, centrocampista della Spal e della Nazionale U-20, legarsi al Napoli. Ha spiegato inoltre delle incredibili qualità del ragazzo che è arrivato in finale del mondiale con l’Italia u-20. “Voci di mercato su Prati? Sono normali – dice Fusco – Matteo è un ragazzo fortissimo ed è un prospetto importantissimo per il nostro calcio. Penso sia chiaro che le grandi squadre si informino per lui”.

Filippo Fusco ha raccontato che, al momento, non c’è nessuna trattativa che riguarda la sua cessione e ha anche smentito le voci che voleva un accordo in via di definizione per un suo acquisto da parte del Napoli con contestuale cessione in prestito al Bari. Ha ugualmente smentito anche la possibilità di un prestito del giovane azzurro Obaretin agli spallini.

Secondo il ds della Spal, inoltre il Napoli resta ancora la squadra più forte del campionato ed quindi la favorita per la vittoria finale dello scudetto. “Credo che Garcia voglia dare continuità al lavoro di Spalletti, pian piano ci metterà del suo. La squadra ha la giusta stoffa per aprire un ciclo di vittorie”.