Calciomercato Napoli, definite quattro cessioni: andranno via in prestito

Sono ormai prossimi alla partenza. Lo scopo della dirigenza è quelli di mandarli in prestito per permettergli più esperienza

Nota dolente anche l’infortunio di Stanislav Lobotka che, secondo il comunicato azzurro, oggi ha svolto soltanto terapie conservative. Il Napoli necessita di un suo sostituto che deve necessariamente arrivare da questa sessione di mercato. Per quanto riguarda la questione rinnovi, quello di Mario Rui è il prossimo. Nella seconda parte del ritiro estivo a Castel Di Sangro, il terzino portoghese si legherà al Napoli fino al 2026. Difficile quindi uno suo trasferimento, nonostante le richieste, alla Lazio di Maurizio Sarri.

Mercato sempre in movimento

Definite quindi alcune partenze per i giovani talenti del Napoli che potranno giocarsi le loro carte e sperare di poter rimanere in prima squadra l’anno prossimo. Il mercato del Napoli però, seppur molto lento, è sempre in movimento. La dirigenza adesso ha fretta di comprare un nuovo difensore centrale che possa sostituire dignitosamente Kim, trasferitosi al Bayern Monaco a titolo definitivo.

Quattro giovani del Napoli partiranno via in prestito. A confermarlo è l’esperto di calciomercato Nicolò Schira. Il giornalista ha spiegato rivelato le prossime destinazioni degli azzurrini. A partire saranno Cioffi, Iaccarino, D’Agostino e Marranzino. Alcuni di questi giovani ragazzi sono stati visti in azione con la maglia azzurra durante le amichevoli a Dimaro.

Secondo Nicolò Schira, Antonio Cioffi, esterno classe 2002, si unirà presto al Gubbio. Gennaro Iaccarino e Giuseppe D’Agostino, classe 2003, sono entrambe destinati al Monopoli. Pasquale Marranzino, attaccante del Napoli classe 2004, rimarrà in Campania dove si trasferirà, sempre in prestito, alla Juve Stabia.