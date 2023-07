Bernardeschi al Napoli, spunta un indizio chiave: “Trattativa calda”

Un anno fa per molti esperti di mercato Federico Bernardeschi era stato ad un passo dal Napoli, successivamente, l’ex Juve aveva confermato i contatti.

Oggi, 12 mesi dopo il suo avvento in MLS, nello stesso Toronto Fc di Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi pare essersi riproposto ai club nostrani.

Gli sviluppi

Sull’esterno offensivo, campione d’Europa con l’Italia nel 2021, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sarebbero due team, tra cui il Napoli.

I partenopei navigano ancora nell’incertezza per la questione Lozano, che pare destinato ad altri lidi, motivo per cui, un sondaggio per Bernardeschi è stato fatto, pur consapevoli dell’impossibilità di affondare il colpo nell’immediato.

Allo stesso tempo, anche il Bologna avrebbe fatto un pensierino sul giocatore, come confermato esplicitamente dallo stesso Fenucci, amministratore delegato dei felsinei.

Insomma, un futuro tutto da decidere ma che probabilmente, nelle prossime settimane, potrebbe tingersi nuovamente di tricolore, una scelta orientata, almeno a quanto sembra, dalla voglia di mettersi in mostra agli occhi di Mancini in vista dell’Europeo 2024.