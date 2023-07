Ora è scontro con Giuntoli: il Napoli pronto a soffiargli il colpo

Sfida di calciomercato tra Napoli e Juventus: gli azzurri sono pronti a soffiare il colpo all’ex Cristiano Giuntoli

Il passaggio di Cristiano Giuntoli dal Napoli alla Juventus ha lasciato un po’ l’amaro in bocca ai tifosi azzurri, soprattutto viste le dichiarazioni del nuovo direttore sportivo del club bianconero, che ha svelato di tifare Juventus fin da bambino. Ora il nuovo direttore sportivo del Napoli è Mauro Meluso, con un passato tra Lecce e Spezia, ora chiamato al grande salto nella dirigenza dei campioni d’Italia. Con l’arrivo di Giuntoli, la mossa della Juventus è stata chiara: liberarsi degli esuberi, ridurre il monte ingaggi e ringiovanire la rosa.

Per questo motivo, visto che i parametri di mercato sono molto simili a quelli del Napoli, non stupisce che le due squadre stiano lottando per un obiettivo di calciomercato in comune. Giuntoli però rischia seriamente di essere beffato dalla sua ex squadra, perché mentre la Juventus è impegnata a cedere, il Napoli sta facendo l’affondo decisivo per arrivare al calciatore e sbaragliare la concorrenza, tra le altre, della Vecchia Signora.

Il Napoli “beffa” Giuntoli: pronto a soffiargli l’acquisto

Stiamo parlando di Emil Holm, laterale difensivo destro, che tanto bene ha fatto nell’ultima stagione in Serie A con la maglia dello Spezia. Il club ligure al termine della scorsa stagione è retrocesso in Serie B, dopo aver perso lo spareggio salvezza contro l’Hellas Verona ed ora evidentemente dovrà vendere quantomeno i suoi pezzi più pregiati.

Holm era entrato prepotentemente nel mirino della Juventus, che però ha bisogno prima di cedere alcuni esuberi. Lo Spezia aveva proposto lo scambio con Koni De Winter, giovane difensore centrale che l’anno scorso ha giocato all’Empoli, ma i bianconeri hanno rifiutato.

In questo momento dunque il Napoli sembra favorito, visto che la richiesta dello Spezia è di circa 15 milioni di euro e la Juventus non ha intenzione di spenderli prima di sfoltire sensibilmente la rosa. Con l’acquisto di Emil Holm, il Napoli andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Di Lorenzo con un profilo giovane e allo stesso tempo affidabile.

In questo modo si libererebbe anche Alessandro Zanoli che sembra molto vicino ad un’altra stagione in prestito a Genova, stavolta non più alla Sampdoria ma al Genoa, neo promosso in Serie A. Vedremo se Holm vestirà la maglia del Napoli, ma quello che è certo è che uno sgarbo alla Juve di Giuntoli sarebbe un’ottima presentazione per il nuovo ds Mauro Meluso.