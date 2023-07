Il Napoli rinnoverà un titolare: arriva la conferma dell’agente

In questa fase di mercato il Napoli è alle prese con diversi rinnovi di contratto. L’agente di un giocatore si è espresso sul futuro del suo assistito a Napoli.

La dirigenza del Napoli si sta concentrando su alcune situazioni contrattuali delicate, e per questo sta ragionando su alcuni rinnovi. Pochi giorni fa è stato annunciato dinanzi ai tifosi presenti a Dimaro dal presidente De Laurentiis il rinnovo del capitano Di Lorenzo fino al 2029.

Nel frattempo proseguono i dialoghi per il prolungamento di contratto di Victor Osimhen, ma potrebbe non essere l’unico. L’agente di un azzurro è stato chiaro sul futuro del suo assistito.

Nei giorni scorsi è stato formalizzato il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo con il Napoli fino al 2029, anche grazie all’accordo trovato tra il giocatore, De Laurentiis e l’agente del calciatore Mario Giuffredi. L’agente è intervenuto nel corso della trasmissione Si gonfia la rete, rilasciando delle dichiarazioni importanti sul futuro di alcuni suoi assistiti che giocano nel Napoli e su un potenziale obiettivo dei partenopei.

Di seguito le dichiarazioni di Giuffredi a Si gonfia la rete:

RINNOVO DI LORENZO – “Rinnovare col Napoli era il suo sogno e io in qualità di agente ho cercato di lavorare per realizzarlo. Ci siamo riusciti perché abbiamo trovato un presidente che ha sposato in pieno la persona e il calciatore Di Lorenzo, riconoscendogli quanto fatto in queste stagioni”.

FUTURO MARIO RUI – “Avevamo l’esigenza di allungare il contratto di un anno, c’era già una promessa e la disponibilità a farlo, ci siamo dati appuntamento a Castel di Sangro per formalizzare il tutto”.

SFOGO DI POLITANO – “Forse si è espresso male. Per un 50% ha esternato uno stato d’animo portatosi dietro dall’anno scorso. Lui e Lozano erano entrambi sofferenti del turnover continuo tra tutti e due. Forse ha esternato per la prima volta il suo pensiero, visto che non c’era più Spalletti. Però per l’altro 50% c’entrano anche i giornalisti. La situazione è molto chiara: vuole rimanere a Napoli e credo che piaccia molto a Garcia. Spero che questo messaggio l’abbiano capito tutti”.

POSSIBILE TRASFERIMENTO FARAONI – “Piace al Napoli, ma è il capitano del Verona, nessuno vuole mandarlo via e lui sta bene. Se dovesse nascere un’opportunità la prenderemo in considerazione. Magari non se ne parlerà più perché il Napoli terrà Zanoli. Faraoni ha comprato casa a Verona, ha deciso di vivere lì, non ha l’esigenza di andare al Napoli. Se ci sarà l’opportunità ne parleremo e se il giocatore vorrà andare vedremo. Il Napoli deve fare prima la scelta su Zanoli, poi bisognerà vedere anche se il Verona e il calciatore vorranno fare questo trasferimento”.