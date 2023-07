Molla la Roma per la Champions: si offre al Napoli

Vuole giocare nella prossima Champions League e ha mollato la Roma: il giocatore si è offerto al Napoli

Il Napoli sta costruendo la squadra che dovrà difendere il tricolore conquistato nel corso dell’ultima stagione sotto la guida di Luciano Spalletti. Rudi Garcia avrà il compito di giocare, dopo trentatré anni, con la maglia azzurra con lo scudetto cucito sul petto e la volontà è certamente quello di poterci giocare ancora anche nella prossima stagione, difendendo il titolo. Per farlo, anche la rosa dovrà essere puntellata sul mercato e questo sarà il compito del nuovo direttore sportivo del club partenopeo, Mauro Meluso.

Il Napoli al momento non ha concluso nessun colpo vero e proprio in entrata, visto che sono arrivate solo le conferme di giocatori che erano in prestito nel corso dell’ultima stagione, come Simeone e Gollini. In uscita però c’è stato l’addio di Kim e dunque i tifosi del Napoli si aspettano almeno un paio di colpi in entrata con il tesoretto guadagnato dalla cessione del difensore sudcoreano al Bayern Monaco. Un calciatore in particolare si sarebbe già offerto al Napoli, piantando in asso la Roma per giocare in maglia azzurra la prossima edizione della Champions League.

Vuole giocare la Champions League: Renato Sanches molla la Roma e chiama il Napoli

Si tratta di Renato Sanches, calciatore di proprietà del Paris Saint-Germain che però sembra in uscita dal club francese, a causa del poco spazio trovato nel corso dell’ultima stagione. Considerando tutte le competizioni, infatti, il centrocampista portoghese ha accumulato un totale di 27 presenze, racimolando però circa 900′ di gioco totali, circa dieci presenze “complete” se così possiamo definirle. Nonostante il poco spazio ha comunque messo a segno due gol, ma le prestazioni non hanno mai convinto né la dirigenza, né la tifoseria parigina.

Tra i club che sembravano ad un passo dall’acquisto del centrocampista portoghese, la Roma era quella più fiduciosa sull’approdo nella propria squadra del calciatore. Forte della presenza in panchina di José Mourinho, il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto, pensava di avere in pugno il sì di Renato Sanches.

Il calciatore però vuole giocare la prossima Champions League e con la maglia della Roma non potrebbe farlo. Per questo, l’entourage lo ha offerto a diverse squadre e tra queste ci sarebbe anche il Napoli di Rudi Garcia. Al momento il club azzurro è freddo sulla trattativa, ma in caso di addio di qualche calciatore a centrocampo si potrebbe affondare il colpo.