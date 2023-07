Il Napoli prova il colpaccio in casa Manchester United: pazza idea di De Laurentiis

Pazza idea di De Laurentiis per il colpo dal Manchester United: il Napoli sta provando a chiudere il colpaccio

Il calciomercato del Napoli al momento non è tra i più attivi, per usare un eufemismo, tra quelli delle grandi squadre in Serie A e in tutta Europa. Per ora gli unici colpi in entrata fatti registrare dagli azzurri sono relativi alla riconferma di giocatori che hanno già vestito la maglia azzurra nel corso dell’ultima stagione, come il “Cholito” Giovanni Simeone e Pierluigi Gollini. Pensando invece al mercato in uscita, fa male la cessione di Kim Min Jae al Bayern Monaco, visto che il difensore sudcoreano, arrivato solo un anno fa, se ne va dopo aver conquistato il tricolore ed aver vinto il premio di miglior difensore della Serie A nella stagione 2022/23.

De Laurentiis è stato chiaro, gli obiettivi rimangono importanti, per questo è in corso una valutazione molto attenta su quello che sarà il nuovo acquisto del Napoli per sostituire Kim Min Jae. Il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso è già al lavoro per individuare il profilo adatto, sia dal punto di vista tecnico e tattico, per metterlo a disposizione di Garcia, sia dal punto di vista economico per “accontentare” anche De Laurentiis. Nelle ultime ore si sta facendo strada l’idea di un affare completamente a sorpresa con il Manchester United.

Affare con il Manchester United: l’intuizione di De Laurentiis

Il Napoli sta pensando ad Eric Bailly, difensore della Costa d’Avorio, di proprietà del Manchester United. Il difensore, dopo oltre cinque anni ad Old Trafford, non ha rispettato le aspettative che il club inglese aveva riposto in lui e non sembra esserci spazio per Bailly nel nuovo ciclo di Erik Ten Hag sulla panchina dei Red Devils. L’ultimo anno il difensore ha giocato in prestito in Ligue 1 all’Olympique Marsiglia, con il quale ha disputato anche la Champions League.

Nell’ultima stagione, il difensore ivoriano ha preso parte a 23 partite dell’OM ma al termine del campionato non è stato riscatto dai francesi. Il difensore 29enne, Bailly è un classe 1994, è in uscita dal Manchester United anche visto il contratto in scadenza nel 2024. Il costo del cartellino è tutt’altro che proibitivo e si attesta intorno ai 10 milioni di euro, ma l’ostacolo sarebbe rappresentato dall’ingaggio che il Manchester United gli corrisponde, decisamente fuori dai parametri del Napoli. Vedremo se sarà lui il sostituto di Kim, ma il Napoli continua a lavorare sotto traccia su più profili per la difesa azzurra.