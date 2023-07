Dove vedere Napoli-SPAL in TV in chiaro: tutte le soluzioni

Dove vedere Napoli-SPAL? È attesa per la seconda amichevole di stagione del Napoli, che quest’oggi sarà di scena in Val di Sole per il match contro i ferraresi: la sfida sarà visibile a tutti i tifosi in chiaro.

La seconda amichevole stagionale di questa fase di pre campionato in casa Napoli è prevista per quest’oggi, a Dimaro, contro la SPAL. Un test per fare chiarezza sullo stato di forma fisica della squadra alla fine di questo ritiro, visto che domani la squadra sarà in partenza alla volta prima di Castel Volturno e di Castel di Sangro poi, dove la formazione di Rudi Garcia sarà ospite a partire da venerdì 28 luglio.

Un’occasione, inoltre, per vedere all’opera per la prima volta in questa stagione il gruppo big dei Nazionali, che si è unito al precedente gruppo soltanto in un secondo momento. I tifosi non vedono l’ora di rivedere all’opera i propri beniamini, a partire da Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Questa volta, rispetto al primo match contro la rappresentativa locale dall’Anaune Val Di Non, cresce anche il tenore dell’avversario, visto che la SPAL è sicuramente un avversario più preparato, anche se fresca di retrocessione in Serie C. Grandi novità, inoltre, arrivano anche dalla Dimaro stessa, dove è atteso il tutto esaurito per questa uscita degli azzurri. Per chi non potrà essere in ritiro, però, c’è una grande sorpresa: la sfida sarà visibile in chiaro. Di seguito, tutte le informazioni.

Napoli-SPAL in chiaro su TV8: come vedere il match in streaming

Come anticipato in precedenza, il match amichevole tra Napoli e SPAL sarà visibile per tutti i tifosi azzurri in chiaro sul canale TV8 (canale 8 del DTT).

Disponibile anche la visione su Sky, per tutti gli abbonati all’emittente satellitare, e per chiunque non potrà vedere il match in TV, è disponibile la visione in streaming dell’evento tramite SkyGo.