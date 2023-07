Aveva impressionato a Dimaro, è stato appena ceduto

Sono giornate intense per la dirigenza del Napoli, che devo fare i conti con diverse situazioni di mercato. Poco fa è stata formalizzata la cessione di un giocatore che aveva impressionato Garcia.

Rudi Garcia aveva concesso a diversi giovani l’occasione di scendere in campo nella prima amichevole di Dimaro contro l’Anaune Val di Non. Molti di loro si sono messi in mostra, ed alcuni di loro hanno stupito il tecnico francese.

Uno di loro poco fa è stato ceduto ad un club di Serie C, proprio come un’altro tesserato del Napoli.

Spavone e Pesce salutano il Napoli: passano alla Pro Vercelli

Il Napoli ha tra le mani diversi giovani dalle belle speranze in vista del futuro, con alcuni di loro che già nel corso del ritiro di Dimaro hanno mostrato le loro qualità. Purtroppo però sono ancora precoci per disputare una stagione in Serie A con la maglia del Napoli, e dunque saranno mandati ad accumulare esperienza altrove.

Come riporta Sportitalia, Alessandro Spavone e Antonio Pesce sono passati dal Napoli alla Pro Vercelli in prestito. Il primo aveva impressionato Rudi Garcia nel corso del ritiro, ricevendo gli apprezzamenti del neo allenatore del Napoli. Dunque rispettivamente il centrocampista e l’attaccante provenienti dalla Primavera del Napoli questa stagione avranno l’occasione di cimentarsi in un campionato duro e complicato come quello della Serie C, precisamente nel girone A.

I due proveranno a farsi spazio nella rosa allenata da Dossena, e ad acquisire esperienza per farsi trovare maggiormente pronti in vista del ritorno al Napoli al termine della stagione.