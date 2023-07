Ritiro Napoli, buone notizie per Garcìa: si allena in gruppo

Dopo le preoccupazioni di questa mattina, Rudi Garcìa tira un sospiro di sollievo. L’azzurro è tornato ad allenarsi in gruppo.

Da pochi minuti è iniziata la seduta pomeridiano per gli azzurri. Sul campo di Carciato i partenopei hanno ripreso ad allenarsi agli ordini di Rudi Garcìa. Il Napoli è impegnato in una seduta tecnico tattica per preparare al meglio la nuova stagione.

Non tutto, però è filato per il meglio. Nella giornata di ieri, Juan Jesus, difensore del Napoli e beniamino dei tifosi azzurri, è stato costretto ad uscire anticipatamente dal campo a causa di un problema di natura muscolare.

Allarme rientrato: torna ad allenarsi in gruppo

Oltre al difensore brasiliano, in casa Napoli c’era molta preoccupazione per le condizioni di Mario Rui.

Il terzino portoghese, infatti, questa mattina aveva svolto lavoro personalizzato. Il numero 6 del Napoli non è riuscito ad allenarsi con il resto della squadra.

Nel pomeriggio, però, l’allarme sembra essere rientrato. Il portoghese, che nella passata stagione ha regalato grandi gioie ai suoi tifosi, è tornato sul campo di Carciato per disputare l’intera seduta di allenamento in gruppo.