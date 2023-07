Occhi in casa Manchester United, il Napoli prepara l’affondo

Gli azzurri sono pronti al grande colpo. De Laurentiis e Garcia guardano a Manchester in casa United: ecco chi potrebbe arrivare

Per adesso il mercato del Napoli è stato decisamente in sordina. L’unico movimento in entrata è stato il ritorno di Gollini, come portiere da affiancare a Meret. Se comunque la squadra campione d’Italia non ha bisogno di tantissimi ritocchi, c’è anche da dire che però nel frattempo alcuni addii, anche prestigiosi, ci sono stati, e quindi per un semplice fatto numerico e di gioco delle coppie, gli azzurri dovranno necessariamente operare sul calciomercato in entrata.

Rudi Garcia da qualche giorno ha cominciato nuovamente a lavorare sul campo di Dimaro per preparare la nuova stagione. Nel frattempo De Laurentiis e Meluso guardano al mercato. C’è da rimpiazzare Ndombele, ritornato al Tottenham, con un centrocampista che possa far rifiatare all’occorrenza Anguissa, c’è da prendere un terzino destro, nel caso di non conferma di Zanoli, come riserva di capitan Di Lorenzo, ma il movimento più urgente di mercato riguarda senza alcun dubbio la posizione di difensore centrale.

Kim Min-Jae si è trasferito al Bayern Monaco. I bavaresi hanno pagato la clausola rescissoria e il prossimo anno il calciatore calcherà i campi della Bundesliga. Il Napoli però si trova adesso nella posizione di trovare un nuovo difensore centrale. Al momento la posizione è coperta dai soli Rrahmani, Juan Jesus ed Ostigard. Serve un quarto difensore e gli azzurri stanno pensando di andare a Manchester per bussare alla porta di ten Hag e chiedere uno dei suoi centrali: Victor Lindelof.

Napoli, ipotesi Lindelof per la difesa: sarà lui l’erede di Kim?

Dopo sei stagioni con la maglia dello United, Lindelof potrebbe dire addio alla Premier League. Il difensore svedese classe 1994, il cui contratto scadrà il prossimo giugno, è sempre più lontano da una permanenza ad Old Trafford. Il prezzo, tra i 15 e i 20 milioni, rappresenta un aspetto molto allettante per un calciatore che può certamente vantare esperienza ad alto livello sia a livello nazionale che internazionale.

Per il Napoli rappresenterebbe una soluzione per l’immediato. A quasi 30 anni Lindelof può legittimamente essere considerato un calciatore in grado di dare immediatamente il suo contributo. D’altro canto lo United sarebbe ben felice di incassare qualcosa per un calciatore che rischia di perdere a zero il prossimo anno. Vedremo se le parti troveranno un accordo e se il Napoli rimpolperà la colonia scandinava nella sua retroguardia.