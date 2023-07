Scambio in Serie A per il colpo a centrocampo: è il pallino di De Laurentiis

Dopo l’uscita di diversi esuberi il Napoli potrà dare il via al mercato in entrata. Intanto si ragiona su un vecchio pallino della dirigenza.

In questo momento il Napoli è impegnato su diversi fronti, con il mercato in entrata che è bloccato. Difatti la società attualmente è concentrata sui rinnovi di Osimhen e Di Lorenzo e sul piazzare i vari esuberi.

Nelle ultime ore è stato accostato nuovamente un vecchio obiettivo al club, con un esubero che potrebbe rientrare in questa trattativa.

Castrovilli accostato al Napoli: i partenopei vogliono inserire Demme nella trattativa

Da diverse stagioni il Napoli ha sempre osservato attentamente le prestazioni di Gaetano Castrovilli. La dirigenza azzurra starebbe valutando nuovamente il profilo del centrocampista della Fiorentina, e che porterebbe tanta qualità al centrocampo del Napoli.

Come riporta Il Mattino, il Napoli avrebbe messo nel mirino Castrovilli, e nella trattativa vorrebbe inserire Diego Demme. Al momento la Fiorentina si è mostrata fredda a questa ipotesi, anche perché da pochi giorni hanno acquisito in prestito dalla Juventus Arthur. Oltre questo i Viola vorrebbe ricevere solo cash per lasciar partire Castrovilli.

Ad ora questa è solo un’ipotesi, ma si potrebbe concretizzare qualora il Napoli cedesse Zielinski in questa sessione di mercato. Dunque nella lista degli obiettivi per il centrocampo del Napoli si iscrive anche Gaetano Castrovilli, e chissà se questa volta potrebbe essere quella giusta per il trasferimento in Campania.