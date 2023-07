Napoli, tutto pronto per un super affare col Psg: rinforzo a sorpresa

Il Napoli studia il colpo dal Paris Saint-Germain: il primo acquisto del nuovo ds Meluso può essere una vera sorpresa

Il calciomercato è iniziato da più di tre settimane, ma il Napoli è ancora alla ricerca del primo acquisto ufficiale vero e proprio. Se è vero, infatti, che sono arrivati il riscatto di Simeone e il ritorno in prestito di Gollini, si tratta pur sempre di calciatori che avevano già fatto parte della rosa azzurra che l’anno scorso hanno conquistato lo scudetto. Il nuovo direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso è al lavoro per “regalare” al tecnico azzurro Rudi Garcia un colpo a sorpresa dal Paris Saint-Germain.

L’addio di Cristiano Giuntoli ha lasciato molti tifosi del Napoli contrariati e proprio per questo motivo il nuovo direttore sportivo azzurro vuole presentarsi con un colpo che lasci tutti di stucco. Per questo motivo è al lavoro sotto traccia con il club parigino per portare a Napoli quello che sarebbe un vero e proprio rinforzo a sorpresa.

Colpo dal Paris Saint Germain: il primo affare di Meluso

Si tratta del sostituto di Kim Min Jae, che ha ufficialmente lasciato Napoli per accasarsi al Bayern Monaco dopo il pagamento da parte dei bavaresi della clausola rescissoria presente nel contratto del difensore coreano. Dopo una sola stagione in azzurro ed un rendimento spaventoso che gli è valso il premio di miglior difensore del campionato, Kim ha salutato la Serie A per andare a vestire la maglia rossa del Bayern Monaco.

Al suo posto, Meluso potrebbe provare a portare in azzurro Presnel Kimpembe, difensore francese in uscita dal Paris Saint-Germain. Il centrale ha un valore di mercato di circa 30 milioni di euro, ma il suo contratto in scadenza potrebbe rappresentare un fattore fondamentale per convincere il PSG a cederlo.

Nell’ultima stagione all’ombra della Torre Eiffel, Presnel Kimpembe non ha trovato molto spazio, riuscendo ad accumulare un totale di sole 15 presenze considerando tutte le competizioni. Il difensore era stato spesso accostato alla Serie A, con la Roma che aveva fatto un tentativo per lui. Al momento però l’unica squadra in Italia che sembra interessata concretamente al suo acquisto, anche per le possibilità economiche, è proprio il Napoli.

Il direttore sportivo del club Mauro Meluso potrebbe tentare di muovere in maniera concreta i fili per chiudere il colpo e portare Presnel Kimpembe all’ombra del Vesuvio, per aiutare il Napoli a difendere il tricolore che c’è cucito sul petto della nuova maglia azzurra.