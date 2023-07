Decisione solo a fine agosto: cessione ‘congelata’

Il calciatore è in uscita dal Napoli, ma Rudi Garcia ha bloccato la cessione fino a fine agosto: scelta ormai fatta

Nel Napoli è iniziato un nuovo ciclo dal punto di vista dirigenziale e sportivo: sono andati via gli artefici dello Scudetto Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti ed al loro posto sono arrivati Mauro Meluso, nel ruolo di direttore sportivo, e Rudi Garcia come allenatore. Il loro compito sarà quello di costruire un Napoli in grado di ripetere la magica annata che ha portato gli azzurri alla storica vittoria dello Scudetto, trentatré anni dopo Diego Armando Maradona.

Per farlo, Rudi Garcia è stato chiaro, vuole allenare e valutare tutti i calciatori della rosa e si auspica di non perdere nessuno dei suoi campioni ad eccezione di Kim Min Jae che è già stato ufficializzato dal Bayern Monaco. Nonostante le tante voci di mercato dunque, l’allenatore francese ex Roma, Lione e Marsiglia tra le altre, ha bloccato per il momento tutte le cessioni di calciatori importanti per la rosa del Napoli. C’è un calciatore in particolare, che negli ultimi anni ha vestito a sprazzi la maglia azzurra, che Rudi Garcia vuole valutare con molta attenzione prima di deciderne il futuro.

Cessione bloccata, la decisione arriverà solo a fine agosto

Si tratta di Gianluca Gaetano, centrocampista che ha il Napoli scolpito sul cuore, essendo nativo di Cimitile ed avendo fatto in maglia azzurra la trafila sin dalle formazioni giovanili. Nel corso degli ultimi anni ha fatto diverse esperienze in prestito, riuscendosi a ritagliare anche qualche spazio in prima squadra.

L’anno scorso è arrivata anche la gioia del primo gol in Serie A, segnato proprio con la maglia del Napoli contro l’Inter al Maradona. Nell’ultima giornata Gianluca Gaetano ha subito un brutto infortunio al piede che lo ha costretto ad operarsi. Ora è ancora in fase di riabilitazione, ma Rudi Garcia vuole avere la possibilità di vederlo con i suoi occhi prima di decidere il suo futuro.

Gianluca Gaetano ha tanti estimatori in Italia, sia tra le neopromosse in Serie A, sia molti club di alta fascia in Serie B. L’idea del Napoli, sempre se Rudi Garcia dovesse decidere di lasciar partire il calciatore, sarebbe quella di cederlo in prestito a qualche squadra di Serie A, per consentirgli di mettere minutaggio nelle gambe e fare esperienza nel massimo campionato, prima di poter tornare a Napoli ed essere valutato. Vedremo cosa riserverà il futuro a Gianluca Gaetano, che per il momento comunque non si muove da Napoli.