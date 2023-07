Danso-Napoli, si riapre uno spiraglio: gli intermediari fanno una richiesta al club

Continua la ricerca del nuovo difensore centrale pronto a sostituire Kim Min-jae: in casa Napoli rispunta il nome di Kevin Danso del Lens.

Sono giorni intensi di lavoro alla ricerca di nuovi tasselli da aggiungere alla rosa di mister Rudi Garcia: l’esperienza di Mauro Meluso è dovuta partire in fretta, senza poter perdere tempo in chiacchiere. Il Napoli ha bisogno di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione e il tempo scorre.

Sono diversi gli obiettivi di mercato del Napoli, ma la priorità assoluta è trovare un difensore centrale che sia in grado di sostituire al meglio il partente Kim Min-jae. Tantissimi i nomi fatti, i giocatori accostati al club sono davvero troppi, ma tra tutti è quello di Kevin Danso a non esser mai tramontato.

Continua la trattativa per Danso

La pista Danso sembrava ormai abbandonata nelle scorse settimane, ma le difficoltà ad arrivare a Max Kilman del Wolverhampton e Robin Le Normand della Real Sociedad hanno portato il Napoli a tornare sui suoi passi e valutare nuovamente l’acquisto del difensore austriaco.

Il problema principale (e quello che aveva fatto allontanare il Napoli) è la valutazione che il Lens fa del suo difensore: il club francese è arrivato a chiedere una cifra vicina ai 30 milioni di euro, considerata eccessiva dal presidente De Laurentiis.

Secondo quanto rivela l’edizione odierna de Il Mattino, i vari intermediari invitano il Napoli a non mollare la presa. Per rendere possibile l’operazione, però, il Lens dovrà abbassare le proprie pretese e chiedere una cifra più ragionevole per il classe ’98.