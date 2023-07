Doppio colpo dalla Serie A: il dirigente fa chiarezza e si sbilancia sui due obiettivi

La dirigenza del Napoli ha stilato una serie di obiettivi per rinforzare l’organico di Rudi Garcia. Arrivano importanti novità riguardo due obiettivi di mercato.

Fin qui il Napoli si è limitato a svolgere il mercato in uscita, ed al momento è ancora in atto questa fase. Difatti i dirigenti del club campione d’Italia sono al lavoro per piazzare diversi esuberi per far spazio a forze fresche.

Sulla lista dei papabili acquisti ci sono diversi giocatori, e su due di loro è stato fatto il punto dal Direttore Tecnico del club d’appartenenza.

Dopo l’addio di Kim Min-jae, e con il probabile addio di Zielinski, il Napoli ha iniziato a guardarsi intorno per trovare i sostituti di questi due giocatori. Nella lista dei dirigenti del Napoli ci sono due calciatori del Torino, ovvero Samuele Ricci e Perr Schuurs. Sul futuro dei due si è espresso il Direttore Tecnico del Torino Davide Vagnati.

Vagnati è intervenuto nella giornata di ieri dal ritiro del Toro, precisando la posizione dei due giocatori granata. Di seguito le dichiarazioni di Vagnati su Ricci e Schuurs.

VOCI SU RICCI – “Fondamentalmente vogliamo fare un Toro competitivo indipendentemente dalle voci che si sentono o non si sentono. Non mi piace commentare e mi spiace che ogni tanto non rispondo ai messaggi perché se devo dire una banalità preferisco non dire nulla. Non mi piace parlare di mercato perché ci sono cose che variano da un giorno all’altro. La situazione di Ricci è molto semplice, come quella di tanti altri giocatori. Samuele è normale che sia attenzionato da club importanti perché è un ragazzo top e questo è un valore aggiunto, è giovane ed è entrato nel giro della Nazionale. Detto questo, per fortuna abbiamo un club e un presidente che non ha bisogno di vendere i giocatori e quindi valutiamo tutto insieme ai ragazzi e all’allenatore e faremo poi le nostre valutazioni. Non abbiamo nessuna esigenza particolare nel dover fare per forza qualche cosa per cui valutiamo tutto e poi con calma cercheremo di fare il meglio possibile cercando di far, come ho detto, una squadra competitiva”.

VALUTAZIONI OFFERTE PER RICCI –“C’è stato un interessamento che al momento non abbiamo preso in considerazione. E’ un giocatore importante del Torino di adesso e mi auguro del futuro. Poi nel calcio adesso ci sono gli arabi e se Tonali è andato via dal Milan vuole dire che nel calcio può succedere di tutto”.

STESSO DISCORSO PER SCHUURS – “Sì, sì. Come ho detto prima sto parlando in generale”.