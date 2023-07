Ultim’ora da Dimaro, l’agente fa irruzione in ritiro: “Si cerca l’accordo”

Entra nel vivo il calciomercato del Napoli, tra cessioni e acquisti, un altro nodo è rappresentato dai giocatori in scadenza.

Oltre a Lozano, un altro degli azzurri su cui aleggia un alone di incertezza è Piotr Zielinski, uno dei due senatori partenopei al pari di Mario Rui.

Per la mezz’ala con un passato da trequartista sono tante le offerte: dalle società arabe, respinte con fermezza dal giocatore, sino alla Lazio, con il suo mentore Maurizio Sarri che vorrebbe riabbracciarlo.

Giornata decisiva

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quest’oggi potrebbero però esserci sviluppi decisivi in merito al futuro dell’ex Empoli.

Secondo il quotidiano, l’agente del giocatore è in arrivo a Dimaro per un incontro con De Laurentiis: il procuratore confermerà la voglia di restare a Napoli del classe ’94, il patron, ribadirà la necessità di un accordo per accontentarlo, altrimenti sarà cessione, per non meno di 25/30 milioni.

Insomma, giornate calde, o meglio bollenti, si entra nel vivo.