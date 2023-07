Paola Saulino infiamma Ibiza, lo scatto in bikini non è per cuori deboli

Lo scatto della tifosa del Napoli Paola Saulino infiamma Ibiza: non è per cuori deboli e infatti i followers sono impazziti Paola Saulino è una di quelle sexy tifose di calcio che hanno tantissimi followers e sui social si mette in mostra non solo con foto un po’ osé, ma anche con opinioni che spesso fanno discutere. Perché si sa, non tutti possono essere d’accordo quando si tratta di questo meraviglioso sport. Ma è anche vero che la Saulino non le manda a dire e ha sempre una parola per tutti, buona o cattiva che sia. Quel che è certo è che l’influencer è riuscita a farsi spazio nel duro mondo del web facendo, forse, ciò che le riesce meglio: provocare. Provocazioni che spaziano da un pronostico, un’opinione che genera discussione tra i suoi followers, oltre a quelle che riguardano i suoi post. Il profilo Instagram di Paola Saulino conta oltre 150 mila followers, una cifra molto alta che è destinata a crescere nelle prossime settimane. La Saulino è una di quelle che condivide non solo la sua vita lavorativa, ma anche quella privata. Il post pubblicato qualche giorno fa ha fatto impazzire i suoi fans, con la tifosa napoletana che si ritrae a Ibiza per rilassarsi dopo una lunga ed estenuante stagione. Paola Saulino più fiammante che mai: lo scatto è da paura Sono tante le foto pubblicate da Paola Saulino su Instagram e sceglierne soltanto una è molto complicato. Anche perché le posizioni in cui si fotografa sono diverse: primi piani, di spalle, distesa o a mezzo busto. Ormai è un’esperta del settore, però è chiaro che bisogna fare una scelta. E una delle foto più piccanti degli ultimi tempi è quella con la Saulino seduta di spalle e la testa girata e rivolta verso l’obiettivo. Uno sguardo ammiccante, lunghi capelli che le scorrono sulla schiena fino ad arrivare a un lato B fiammante, con il costume di colore verde che quasi non riesce a contenere le sue forme. Sono tanti i commenti arrivati per la Saulino, che ha molti ammiratori che la seguono per la sua forma fisica. “Che meraviglia che sei”, “Ti piace vincere facile”, sono solo i più sobri che si possono leggere sotto al post dell’influencer. E Paola ha anche messo una descrizione interessante, scrivendo che ama viaggiare con sé stessa. Un riferimento chiaro ai pensieri che si possono fare su di sé grazie al viaggio, che dà sempre una mano nel conoscersi e amarsi. SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

