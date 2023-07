Giovani della Primavera in ritiro, Garcia impressionato da due calciatori

Nel gruppo squadra del Napoli per il ritiro di Dimaro sono presenti diversi giovani. Alcuni di loro hanno stregato Rudi Garcia grazie alle loro qualità.

Per la prima parte di preparazione in vista della nuova stagione, il Napoli come di consueto ha optato per Dimaro. Per questo ritiro il neo allenatore Rudi Garcia ha convocato diversi giovani della Primavera, visto anche l’arrivo in ritardo di alcuni nazionali.

Alcuni di loro grazie alla loro applicazione negli allenamenti hanno impressionato il tecnico francese. Per due di loro è stata presa le decisione sul futuro immediato.

Garcia stregato da Spavone e Marchisano: la decisione sul loro futuro

Nel corso di questo ritiro a Dimaro i due giovani della Primavera del Napoli Alessandro Spavone e Matteo Marchisano hanno impressionato Rudi Garcia. I due calciatori grazie alle loro qualità hanno stupito il neo allenatore del Napoli in questo ritiro, e la società avrebbe già preso una decisione sul loro futuro.

Secondo a quanto appreso dalla redazione di SpazioNapoli, il Napoli avrebbe deciso di prolungare il contratto a Spavone (con adeguamento a 100mila euro annui), mentre per Marchisano ci sarebbe l’ipotesi prestito, con Pro Sesto e Messina in pressing sul giocatore. I due giovani potrebbero far parte della rosa del futuro del Napoli, ma al momento dovranno farsi le ossa in prestito per accumulare l’esperienza adeguata per fare il salto di qualità in Serie A.

Spavone e Marchisano sono riusciti già a convincere Rudi Garcia in questi primi allenamenti stagionali del Napoli nel ritiro di Dimaro-Folgarida, e questo va sicuramente a loro vantaggio in vista del futuro, qualora il tecnico francese restasse sulla panchina del Napoli. Oltre loro due però ci sono altri giovani interessanti provenienti dal settore giovanile del Napoli, che con calma e pazienza proveranno ad emergere ed attirare l’attenzione dello staff tecnico partenopeo.

Difatti già nell’amichevole disputata ieri dal Napoli contro l’Anaune Val di Non abbiamo assistito all’ottima prova del giovane Coli Saco, andato anche in gol. Il centrocampista classe 2002 è già da tempo osservato attentamente dagli addetti ai lavori del Napoli. Il giovane centrocampista si è messo in mostra con la maglia della Pro Vercelli nella scorsa stagione. Nella stagione 2022/2023 Saco ha totalizzato 34 presenze, realizzando 3 gol e fornendo 1 assist.

In mostra nell’amichevole di ieri si è messo anche Gennaro Iaccarino, centrocampista classe 2003, andato anche lui a segno con una rete spettacolare. Iaccarino si era messo in mostra già con la Primavera nella scorsa stagione. Adesso per il giovane italiano potrebbe essere il momento dell’esperienza in prestito per maturare ulteriormente.