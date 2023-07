Doppia cessione e addio Napoli: 25 milioni di euro

Nulla da fare per il Napoli, la doppia cessione da 25 milioni di euro spiazza i tifosi e la dirigenza degli azzurri

I tifosi del Napoli nel corso di queste prime settimane di mercato hanno dovuto già dire addio a Kim Min Jae, che si è accasato al Bayern Monaco. Il difensore sudcoreano era arrivato al Napoli solo un anno fa dal Fenerbahce, per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. Kim arrivò tra lo scetticismo generale dei tifosi, che non lo ritenevano idoneo e pronto al ruolo di sostituto di Koulibaly ed invece il “Mostro” azzurro ha addirittura superato le aspettative, vincendo anche il premio di miglior difensore della stagione di Serie A e contribuendo in maniera decisiva alla vittoria dello Scudetto.

Ora si è accasato al Bayern Monaco, che ha pagato la clausola rescissoria inserita nel contratto del calciatore e garantito al Napoli un guadagno di oltre 30 milioni di euro in 12 mesi. Purtroppo però questa sembra non essere l’unica brutta notizia in fase di calciomercato che riceveranno i tifosi del Napoli, perché ne è arrivata un’altra dalla Spagna che sa di beffa totale per i Campioni d’Italia, per la sua dirigenza e per i tifosi. Sembra infatti con ogni probabilità che il calciatore non vestirà la maglia del Napoli nel corso della prossima stagione.

Addio Napoli: 25 milioni di euro per Lo Celso

Stiamo parlando del centrocampista di proprietà del Tottenham Giovani Lo Celso, obiettivo primario del Napoli per il centrocampo. Su di lui è tornato forte l’interesse del Real Betis, club della Liga in cui Lo Celso ha già giocato. I biancoverdi sono disposti ad usare i milioni incassati dalle cessioni di due giocatori per strapparlo alla concorrenza azzurra. Per il centrocampista, infatti, il Tottenham chiede 25 milioni di euro, cifra ritenuta troppo elevata dal Napoli.

Il Real Betis invece pur di regalare Lo Celso al proprio tecnico Manuel Pellegrini è disposto a reinvestire i milioni delle cessioni di Sergio Canales in Messico e di Luiz Felipe al West Ham. In questo modo dovrebbe riuscire ad accontentare le richieste economiche del Tottenham e battere la concorrenza del Napoli, andandosi a garantire le prestazioni del centrocampista argentino. Nell’ultima stagione Lo Celso ha vestito la maglia gialla del Villarreal, scendendo in campo complessivamente 29 volte in tutte le competizioni, segnando 2 gol e regalando 3 assist ai propri compagni. Ora il suo futuro potrebbe essere ancora in Liga, con il Napoli che sarebbe beffato.