Dalla Salernitana al Napoli: Sky rivela la nuova idea di mercato

Il Napoli è al lavoro per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione: Sky rivela di un interessamento per il giocatore della Salernitana.

Il ritiro di Dimaro-Folgarida procede per il meglio, ma i tifosi chiedono alla società qualche acquisto in vista della prossima stagione. La dirigenza partenopea sta lavorando soprattutto per cercare un nuovo difensore centrale pronto a sostituire Kim Min-jae, ma il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso e la squadra mercato sono al lavoro su più fronti.

Uno dei ruoli che va rafforzati è il centrocampo, visto l’addio di Tanguy Ndombele, tornato al Tottenham dopo il prestito con diritto di riscatto (non esercitato) di un anno, e la possibile cessione di Diego Demme, voglioso di trovare più minutaggio altrove.

Idea dalla Salernitana per rinforzare il centrocampo

Sono tanti i nomi accostati al Napoli in queste prime settimane di calciomercato, con il nome di Giovani Lo Celso del Tottenham che sembrava in pole. Negli ultimi minuti, però, il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha rivelato dell’interessamento del Napoli per Lassana Coulibaly della Salernitana.

Secondo quanto riportato da Di Marzio, il centrocampista maliano classe ’96 è solo nella lista della dirigenza azzurra, ma finora non c’è stato nessun contatto diretto né con il giocatore né con la Salernitana. Il Napoli sta valutando il profilo e solo nei prossimi giorni deciderà se affondare il colpo.