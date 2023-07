Caos Lozano, dalla MLS niente notizie: estrema soluzione dal Napoli

Il Napoli attualmente è concentrato sul mercato in uscita, visti i diversi esuberi da piazzare. In questa lista c’è Lozano, per cui il Napoli starebbe valutando una soluzione estrema.

Il neo Direttore Sportivo del Napoli Meluso si trova a dover fronteggiare una situazione complicata con alcuni giocatori. Difatti nell’organico degli azzurri ci sono alcuni elementi che ormai non fanno più parte del progetto tecnico, e che quindi vanno ceduti.

Non tutti però hanno un buon mercato, ed alcuni ad oggi non hanno ricevuto alcuna proposta. Il Napoli starebbe pensando ad una soluzione drastica in caso di permanenza di Hirving Lozano.

Lozano rischia di finire fuori rosa in caso di permanenza

È questa l’ipotesi che rimbalza in casa Napoli nelle ultime ore circa il futuro di Hirving Lozano. L’esterno messicano al momento non ha ricevuto ancora nessuna proposta interessante, e dunque le probabilità circa la sua permanenza a Napoli aumentano ogni giorno sempre di più.

Nelle scorse settimane si era parlato di un’interesse concreto dei Los Angeles FC, ma questa opzione sembra essersi arenata. Lozano andrà in scadenza nel 2024, e per questo il Napoli vorrebbe cederlo in questa sessione di mercato. Al momento però le offerte per il messicano non ci sono, e come riportato da Il Mattino, il Napoli starebbe pensando all’esclusione dalla rosa di Lozano.

L’altra opzione potrebbe essere un rinnovo del contratto con sensibile decurtazione dell’ingaggio, ma questa opzione è molto remota. Dunque in caso di permanenza al Napoli, Lozano sarebbe messo fuori rosa dalla dirigenza in attesa della scadenza del contratto del messicano. La situazione va tenuta d’occhio, ma i dirigenti si aspettano di piazzare Lozano a qualche squadra nel corso di questa sessione estiva di mercato.