Bomba dalla Francia sul futuro di Spalletti, tifosi del Napoli infuriati

L’ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti è al centro di alcune voci di mercato: dalla Francia rimbalza un’ipotesi che potrebbe mandare su tutte le furie i tifosi partenopei.

La scorsa stagione si è conclusa con la separazione a sorpresa tra Luciano Spalletti ed il Napoli. Nessuno si sarebbe aspettato un addio del tecnico toscano, specialmente dopo la conquista dello scudetto, ma le strade tra il tecnico ex Roma e Inter e la società partenopea si sono separate dopo due anni d’amore intenso..

Tutti pensavano in un anno sabbatico di Spalletti, ma è stato lo stesso allenatore a non chiudere nessuna porta a un eventuale ritorno in panchina già in questa stagione che sta per cominciare. Nel corso delle ultime settimane si è parlato comunque poco del suo futuro, ma dalla Francia è stata sganciata una vera e propria bomba sul futuro dell’ex tecnico del Napoli.

Spalletti rifiuta l’Arabia Saudita: dietro la sua scelta ci sarebbe la Juventus

Luciano Spalletti è ormai libero da diverse settimane dopo aver lasciato il Napoli in seguito alla conquista del terzo scudetto. Il tecnico toscano attualmente si sta riposando insieme alla sua famiglia dopo i due anni trascorsi con il club partenopeo, culminati con il successo che mancava in città da ben 33 anni. In giornata però è arrivata una notizia sul futuro di Spalletti che avrebbe del clamoroso.

Nelle ultime settimane l’Al Ahli aveva sondato la pista Spalletti, cercando di portare il tecnico in Arabia Saudita dopo l’esperienza col Napoli. L’allenatore però ha declinato la proposta del club arabo, e questa decisione sarebbe maturata anche in vista della prossima stagione. Difatti, come riporta Foot Mercato, una delle motivazioni del rifiuto di Spalletti all’Al Ahli sarebbe la possibilità di sedersi sulla panchina della Juventus nella stagione 2024/2025.

Infatti, il neo direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli, anch’esso ex Napoli, vorrebbe portare Spalletti alla Juventus dopo averlo fatto sbarcare a Napoli due anni fa, qualora Massimiliano Allegri dovesse disputare nuovamente una stagione sottotono. A quel punto, Giuntoli sarebbe pronto a chiamare Spalletti per assegnargli la guida tecnica della Juventus.

Una situazione davvero assurda che manderebbe sicuramente su tutte le furie i tifosi partenopei. Dopo il “tradimento” di Gonzalo Higuain, passato dal Napoli alla Juventus nell’estate del 2016 per una cifra superiore ai 90 milioni di euro, e l’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera nel 2019, quello di Spalletti alla Juve potrebbe essere un colpo difficile da digerire per i napoletani.