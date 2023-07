Ultim’ora, l’agente è a Dimaro: si tratta il rinnovo a sorpresa con il Napoli

Da diversi giorni i dirigenti del Napoli sono al lavoro per il rinnovo di Osimhen. Intanto da Dimaro arriva una notizia importante riguardo un titolare.

Prosegue il ritiro di Dimaro-Folgarida del Napoli targato Rudi Garcia. I partenopei ieri hanno disputato la prima amichevole contro l’Anaune Val di Non, superando gli avversari con un netto 6-1. Intanto la dirigenza continua a lavorare sul fronte mercato.

Da diverse settimane ormai si tratta con gli agenti di Osimhen per trovare l’accordo per il rinnovo del contratto dell’attaccante nigeriano. Presto potrebbero arrivare novità importanti anche sul futuro di un titolare.

Il Napoli pensa al rinnovo di Mario Rui: i dettagli

La dirigenza del Napoli è in costante contatto con l’agente del capitano Di Lorenzo per formalizzare il rinnovo, ma non è l’unico. Difatti l’agente del capitano del Napoli, ovvero Mario Giuffredi, è anche l’agente di Davide Faraoni – che il Napoli vorrebbe acquistare – e di Mario Rui.

Con l’agente il Napoli presto formalizzerà il rinnovo di Di Lorenzo, e probabilmente chiuderà anche l’affare che porterà in azzurro Davide Faraoni. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, i dirigenti del Napoli starebbero parlando con Giuffredi anche del possibile rinnovo per Mario Rui. Il terzino portoghese ha il contratto in scadenza nel 2025, ma i dirigenti partenopei vorrebbero prolungare il contratto almeno fino al 2026.

Al momento le priorità del Napoli sono altre (rinnovo di Osimhen e Di Lorenzo in primis), ma nelle prossime settimane potrebbero arrivare degli sviluppi riguardanti anche il futuro di Mario Rui.