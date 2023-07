Spalletti, altro che anno sabbatico: il tecnico potrebbe tornare subito in panchina

La storia d’amore tra Luciano Spalletti e il Napoli è finita già da qualche mese. Le due parti si erano lasciate con un accordo, ma a quanto pare il tecnico potrebbe già sedersi su una nuova panchina

L’allenatore che con il suo lavoro è riuscito a riportare il Napoli sul gradino più alto, a far ritornare la gioia in città per una conquista di un campionato che mancava da 33 anni. Luciano Spalletti è andato via dalla città perché aveva accusato la tanta fatica del lavoro svolto a Castel Volturno per due anni, e aveva chiesto a De Laurentiis di rescindere il contratto. Il tecnico aveva deciso di prendersi un anno di riposo per dedicarsi alla famiglia e alla sua adorata campagna toscana.

Secondo un’indiscrezione arrivata dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Spalletti starebbe ci starebbe ripensando e un sarebbe pronto ad un dietrofront per tornare a sedersi da subito su una panchina. Troppo grande l’amore che il tecnico toscano ha per il calcio. Le emozioni che sono arrivate da Napoli, dopo essere stato divinizzato dalla città per la vittoria, erano troppo forti per stare così tanto tempo fermo.

Si medita un ritorno rapido

Spalletti ed il Napoli avevano un contratto insieme fino al 2024. C’era un accordo di massima per la buona uscita del tecnico toscano, vale a dire un anno sabbatico. A quanto pare, secondo la rosea, il 64enne di Certaldo potrebbe accettare una nuova offerta. Di sicuro potrebbe incorrere in una sanzione con la squadra partenopea, i dettagli burocratici del divorzio contrattuale tra le due parti sono ancora sconosciuti.

Nell’orizzonte di Spalletti potrebbe esserci la Nazionale italiana o la Juventus, squadra nella quale ritroverebbe il direttore e amico Cristiano Giuntoli. Proprio con il ds toscano, ex Napoli, si era arrivati a costruire la squadra campione d’Italia 2022-2023 e qualora nel corso della stagione, il gioco di Allegri non convincesse la dirigenza bianconera, una chiamata a Spalletti dall’amico Giuntoli potrebbe essere più che probabile.