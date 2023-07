Offerta ufficiale dall’Arabia Saudita: De Laurentiis è irremovibile

I club arabi continuano a scuotere il mercato europeo con le loro faraoniche offerte e non sembrano intenzionati a fermarsi.

Al-Hilal, Al-Ahli, l’Al-Nassr del celebre Ronaldo ed ex società dell’attuale tecnico del Napoli Rudi Garcia, club fino a poco tempo fa meno noti, oggi sulla bocca di tutti a causa dei costanti acquisti dall’Europa.

Un vero e proprio smacco al calcio del vecchio continente, che non può minimamente competere con i budget messi a disposizione degli sceicchi.

Sirene arabe per un azzurro: è ansia Napoli

Dopo aver sondato il terreno per Piotr Zielinski che ha declinato con fermezza l’offerta propostagli da quest’ultimi, è notizia di queste ore un tentativo per un altro componente del centrocampo dei campioni d’Italia in carica.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’Al-Ahli avrebbe infatti messo nel proprio mirino Stanislav Lobotka, regista e punto fermo e inamovibile del Napoli targato Spalletti.

Una notizia che ha scosso l’ambiente azzurro, ma non De Laurentiis: stando alle indiscrezioni rilasciate dal portale, il patron non pare minimamente intenzionato a cedere un altro protagonista dopo aver salutato con largo anticipo Minjae Kim.

Lo slovacco, da ormai due anni, si è ritagliato uno ruolo importante all’interno del gruppo squadra: per lui nell’ultima stagione 38 partite, in pratica le ha giocate tutte, condite da 1 goal ed 1 assist.

Ma, numeri a parte, è proprio l’interpretazione del ruolo da parte del classe ’94 ad incidere nel gioco bello ma allo stesso tempo concreto del Napoli, motivo per cui, secondo molti addetti ai lavori e non, rappresenterebbe forse il vero insostituibile del team che ha dominato l’ultima Serie A.

Solamente una cifra elevata, o meglio fuori mercato, potrebbe portare il numero 1 dei partenopei ad eventuali riflessioni, un’offerta che si aggiri sui 65/70 milioni di euro per intenderci.

Il Napoli, per l’ex Celta Vigo, ha come si suol dire il “coltello dalla parte del manico”, forte di un rinnovo annunciato solamente poche settimane fa: Lobotka ha rinnovato il proprio contratto sino al 2027, a 3,5 milioni annuali, con tanto di opzione annuale per un ulteriore prolungamento.

Siamo agli albori di questo interessamento, è giusto ribadirlo, ma, a quanto pare, dopo aver incassato il no di Zielinski, il mercato arabo potrebbe dover recedere per la seconda volta nella stessa sessione al tentativo di acquistare un calciatore del Napoli.

Una storia che di questi tempi sembrerebbe quasi inusuale, ma si sa, soprattutto quando si parla di calciomercato, i copioni con De Laurentiis non sono mai scontati, anzi.