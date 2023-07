Offerta ridicola al Marsiglia: spunta il Napoli

Dal Marsiglia al Napoli, la società “chiama” Rudi Garcia per il giocatore: un’offerta lo ha “spinto” verso gli azzurri

Il Marsiglia è una delle società in cui Rudi Garcia è rimasto più a lungo e, oltre alla longevità, ha lasciato anche un ottimo ricordo all’interno della tifoseria e della dirigenza del club. Del resto li ha trascinati ad una finale di Europa League storica, soprattutto se paragonata al passato recente del club francese. I rapporti tra l’allenatore ex Roma e la dirigenza sono rimasti ottimi, tanto che un calciatore potrebbe raggiungerlo a Napoli, partendo proprio da Marsiglia.

Il club francese negli ultimi giorni ha ricevuto un’offerta molto bassa dal Fenerbahce per un suo calciatore e per evitare di svenderlo, visto che il calciatore non vuole più vestire la maglia dell’OM, avrebbe provato anche ad offrirlo al Napoli di Rudi Garcia. L’allenatore azzurro al momento non ha ancora dato una risposta in merito, ma il profilo potrebbe intrigare.

Calciomercato Napoli, il Marsiglia offre un giocatore a Garcia

Si tratta di Cengiz Under, che i più attenti ricorderanno per un suo passato da avversario del Napoli, con la maglia giallorossa della Roma. La carriera dell’ala offensiva turca e dell’allenatore francese è molto curiosa, perché in entrambi i casi due società protagoniste delle rispettive carriere sono certamente la Roma ed il Marsiglia. Per una manciata di mesi i due non si sono “beccati” in nessuna di queste due esperienze. La proposta del Marsiglia al Napoli potrebbe spezzare questa “maledizione”, ma al momento non ci sono i margini per chiudere subito la trattativa.

Nel corso dell’ultima stagione all’Olympique Marsiglia, Under ha ricoperto un ruolo fondamentale, scendendo in campo per 46 volte in tutte le competizioni tra Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League, impreziosendo le sue prestazioni con ben 5 gol e 6 assist. Pur non essendo un attaccante puro, lo score non è affatto male, soprattutto se si considera che a Napoli nella scorsa stagione forse sono mancati proprio i gol dalla fascia destra, con Matteo Politano ed Hirving Lozano che non hanno avuto il rendimento sperato.

Al momento la trattativa è fredda e tutt’altro che avviata, ma il profilo di Cengiz Under è comunque da tenere in considerazione perché rispetta tutti i parametri economici del Napoli e perché il calciatore occupa un ruolo in campo dove Rudi Garcia potrebbe aver bisogno di rinforzi. Politano e Lozano, infatti, potrebbero non restare e Under potrebbe essere il giusto rimpiazzo.