Napoli sempre più francese: spunta un nuovo nome per il centrocampo!

Primo test amichevole per Rudi Garcia, oggi contro l’Anaune

Nel pomeriggio alle ore 18, presso lo stadio Comunale di Carciato, debutterà il “nuovo” Napoli di Rudi Garcia contro l’Anaune, squadra d’ Eccellenza.

Non sarà un test che metterà in risalto la forza di una squadra sull’altra ma sarà molto importante per capire quanto stanno pesando i carichi di lavoro iniziali e magari scovare tra i giovani della primavera quel talento – alla Maxime Lopez ai tempi del Marsiglia – a cui Rudi Garcia ha alluso nelle sue ultime dichiarazioni.

Il punto della situazione in ottica mercato: spunta un nuovo obiettivo!

Non c’è da aspettarsi, molto probabilmente, i nazionali, rientrati solamente martedì e che dunque potranno indossare la maglia tricolore solo nella prossima gara contro la Spal. Tra gli eroi dello scudetto possiamo su tutti vedere in prima fascia Matteo Politano che ha rilasciato nella giornata di ieri alcune dichiarazioni che invogliano l’agente Mario Giuffredi a trovare un accordo con la società sul rinnovo fino al 2025.

Di fondamentale importanza è sicuramente capire quali sono i tasselli da rinforzare: secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i partenopei starebbero virando su Max Kilman, obiettivo numero uno per sostituire Kim e si valuta Maxence Lacroix del Wolfsburg. Sulla fascia destra prende quota il nome di Faraoni se Zanoli andrà in prestito al Genoa. Per quanto riguarda il sostituto di Ndombelè, spunta un nome nuovo per il centrocampo: Boubakary Soumarè, mediano del Leicester classe ’99, cartellino da 20 milioni.