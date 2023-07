LIVE – Napoli-Anaune 1-0: la sblocca Politano su rigore!

Tutto pronto alla Ski.it Arena di Dimaro, il Napoli targato Rudi Garcia è pronto a scendere in campo per la sua prima uscita stagionale.

Tanta curiosità attorno al primo Napoli che inaugurerà la nuova stagione: tanti volti nuovi in Trentino, vista e considerata la voglia del tecnico francese di fare le proprie valutazioni per poi prendere delle decisioni definitive in sede di mercato.

Segui la LIVE

Come accaduto nella scorsa stagione, ad inaugurare il giro di amichevoli estive sarà l’Anaune Val di Non. Da pochi minuti è stata resta nota la formazione ufficiale scelta da Rudi Garcia.

Le formazioni

Di seguito, la formazione ufficiale del Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Contini; Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui; Vergara, Demme, Spavone; Politano, Ambrosino, Zerbin.

ANAUNE (4-2-3-1): Gionta; Sartori, Allegretti, Faes, Badjan; Casagrande, Menapace; Micheli, Kumrija, Diagne; Biscaro.

Attraverso i propri account social, il Napoli ha reso disponibile inoltre la diretta testuale dell’incontro. Riportiamo qui di seguito il link per accedervi:

Tweets by sscnapoli

La cronaca

1′ – Partiti! L’arbitro ha decretato il fischio d’inizio dell’amichevole!

10′ – Doppio palo per il Napoli: prima Zerbin e poi Ambrosino hanno sfiorato la rete!

16′ – Ancora occasione per Zerbin, ma il suo tiro è stato rimpallato da un difensore avversario.

22′ – GOOLL NAPOLI: la sblocca Matteo Politano su calcio di rigore!