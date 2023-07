Addio Osimhen, spunta la data e la squadra

La permanenza di Victor Osimhen a Napoli potrebbe essere una questione aperta: comincia a circolare l’ipotesi di data e squadra per la cessione

Il Napoli è in ritiro pre-campionato a Dimaro-Folgarida e al gruppo mano mano si sono aggregati tutti i giocatori che ancora godevano delle vacanze, dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Fra questi figura anche Victor Osimhen. Non appena arrivato, il nigeriano è stato accolto dal grande boato del pubblico, accorso in Trentino per seguire da vicino i propri beniamini. Il centravanti del campionato italiano ha salutato indicando con le dita il numero tre come il numero di scudetti conquistati dagli azzurri. Poi ha cominciato a mettersi agli ordini di mister Rudi Garcia.

Tuttavia, il ritiro sarà anche la prima occasione per parlare di futuro. Insieme a Victor Osimhen, a Dimaro è giunto anche il suo agente Roberto Calenda, che avrà avuto modo di incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis e parlare di un rinnovo contrattuale che da tempo è in discussione. Il Napoli intende fare affidamento sul suo bomber ancora a lungo, ma corrispondere a un ingaggio che gratifichi oltremodo il talento del giocatore non è semplice.

L’accordo attualmente in essere è in scadenza nel giugno del 2025 e il patron azzurro ha annunciato che la cessione non avverrebbe per meno di 200 milioni di euro. Poche sono le squadre che possono corrispondere tale cifra al club partenopeo, il quale nel frattempo analizza la richiesta dell’entourage di Osimhen: ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione già bonus. Al momento manca l’intesa e ciò allerta le società interessate al calciatore.

Victor Osimhen via da Napoli? Spunta la data e il club che potrebbe acquistarlo

Oltre lo stipendio, anche le prospettive che il Napoli ha in quanto al suo progetto sportivo sono analizzate da Victor Osimhen e dai suoi agenti. La sensazione è che non sarà un gomitolo da sbrogliare facilmente, ma si potrebbe andare avanti a oltranza. In questo marasma si fa allora avanti l’ombra del PSG, che a sua volta ha una questione spinosa aperta e riguarda Kylian Mbappe. La posizione dello sceicco Al-Khelaifi è cambiata. Non intende aspettare ancora molto, non oltre luglio per la precisione, prima di capire le reali intenzioni del calciatore francese, il cui sogno continua a essere quello di trasferirsi al Real Madrid.

Ad oggi, l’attaccante avrebbe rigettato la proposta di rinnovo del club di parigino e l’attuale accordo è in scadenza fra meno di un anno. Dalla Francia, la sensazione che arriva in Italia è che il bomber potrebbe restare fino a scadenza naturale del contratto, come ha fatto capire di avere intenzione, a Parigi poi cambierà squadra, anzi campionato. Il PSG non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero ma mentre si risolve la questione, la dirigenza studia le opzioni. Una delle favorite sembra essere proprio Victor Osimhen. È probabile che la società del PSG ci punti per la stagione 2024-25 e ciò concilierebbe anche l’intenzione del Napoli di contare ancora per un anno sull’ultimo capocannoniere della Serie A.