Ufficiale, nasce la birra del Napoli: quando sarà in vendita

Di seguito il comunicato ufficiale di El Original dopo l’ufficialità di essere diventato un nuovo sponsor e brand del Napoli.

Il prodotto è pensato e ideato per accompagnare tutti i momenti di convivialità dei tifosi azzurri e continuare a celebrare la vittoria dello storico terzo scudetto vinto nella stagione appena conclusa. Una livrea azzurra, il nuovo logo tricolore della SSC Napoli e lo scudetto celebrativo ideato per il terzo titolo degli azzurri campioni d’Italia, sono gli elementi distintivi della prima lattina della SSC NAPOLI BEER volta a diventare un elemento iconico anche da custodire come ricordo di questo successo. Il prodotto sarà una birra Lager da 4,9% di gradazione alcolica. La birra dei Campioni d’Italia 2022-2023 sarà disponibile sul mercato a partire dalla fine di Agosto. Di seguito il link del sito ufficiale del prodotto: napolibeer.com.