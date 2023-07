Sacchi tuona: “Scudetto? Vi svelo perché non vedo il Napoli favorito”

L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha spiegato quali sono le sue aspettative riguardo il prossimo campionato di Serie A e anche sul Napoli.

Nel corso dell’estate tra una trattativa di calciomercato e l’altra viene naturale porsi molte domande su quello che sarà il prossimo campionato di Serie A per cercare di prevedere possibile sorprese o delle conferme. Scoprire esattamente con largo anticipo chi sarà un volto positivo o negativo della prossima stagione è molto complicato perché le variabili in gioco sono ancora tante e il calciomercato è nel pieno del suo fiorire. In questa fase infatti le squadre possono rinforzarsi o indebolirsi parecchio nel giro di pochi giorni in base alle uscite o alle entrate in una rosa. Nonostante ciò agli esperti di calcio viene chiesto comunque di fare delle previsioni sulla prossima stagione.

Arrigo Sacchi si sbilancia: “Napoli? Non c’è più Spalletti”

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha trattato proprio il tema relativo all’andamento del prossimo campionato. La domanda dei colleghi della rosea è indirizzata ad Arrigo Sacchi. L’ex allenatore del Milan ha fiducia nell’Inter di Simone Inzaghi mentre sul Napoli di Rudi Garcia risponde così:

“A chi si domanda come mai non metto il Napoli come favorito rispondo subito: ho qualche dubbio su di loro. Il pericolo principale è che non c’è più Spalletti, l’uomo che aveva creato la meravigliosa macchina che ha dominato con merito lo scorso campionato. E poi, altra incognita: i giocatori avranno conservato la modestia dimostrata in passato? Infine un ricorso alla storia: nemmeno con Maradona, il più grande di tutti, il Napoli è riuscito a vincere due scudetti consecutivi. Ci sarà un motivo, no? Quindi, se ci riuscisse, sarebbe un’eccezione che gli auguro, ma pur sempre di un’eccezione si tratterebbe”.

Certamente non è facile previsioni con così tante settimane d’anticipo però le parole di un ex allenatore come Sacchi potrebbero far preoccupare quei tifosi azzurri che sperano di raggiungere nel 2023/24 il quarto Scudetto. Sacchi ha anche però affermato di augurare al Napoli di farcela dimostrando quindi di non aver nulla contro la formazione azzurra ma semplicemente di non essere convinto della rosa dopo l’addio di mister Luciano Spalletti.