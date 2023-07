Rinnovo o cessione, De Laurentiis chiaro: cosa rischiano Zielinski e Lozano

Piotr Zielinski e Hirving Lozano hanno il contratto in scadenza tra meno di un anno, De Laurentiis però è stato molto chiaro con i due giocatori.

Manca un mese esatto all’inizio del campionato di Serie A 2023/24 con il Napoli che nella prima giornata sarà impegnato sul campo del neopromosso Frosinone. In queste ultime settimane che separano gli azzurri dall’esordio in stagione sarà necessario definire tutti (o quasi) gli elementi che comporranno la rosa per la prossima annata. Oltre alla campagna acquisti che il club partenopeo sta portando avanti cercando i giusti rinforzi che possono fare al caso del nuovo tecnico Rudi Garcia, un altro obiettivo della società è quello di muoversi con delle uscite.

Lozano e Zielinski hanno il contratto in scadenza: De Laurentiis non ci sente e minaccia di metterli fuori rosa

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato molto chiaro con due suoi giocatori ovvero Piotr Zielinski e Hirving Lozano. Entrambi questi giocatori hanno infatti il contratto in scadenza a giugno 2024, ovvero tra meno di un anno. Il Napoli non vuole rischiare di avere, nel corso della prossima stagione, due casi mercato che possono creare malumori nello spogliatoio. Per questo motivo il presidente azzurro è stato molto chiaro e ha detto ai due giocatori che se non dovessero accettare le condizioni per il rinnovo di contratto dovranno essere ceduti nel corso di questa estate.

Il Napoli ha offerto a Lozano e Zielinski un rinnovo di contratto a ribasso rispetto alle cifre che percepiranno nel loro ultimo anno di contratto (4,8 milioni di euro il polacco e 4,5 milioni di euro il messicano). Nel caso in cui le parti non dovessero trovare un accordo e quindi rinnovare il contratto sarà necessaria una cessione. Nel caso in cui però i due puntassero i piedi e rifiutassero le destinazioni proposte per andare a scadenza la prossima estate il club si è detto disposto anche a metterli per 12 mesi fuori rosa.