“I napoletani dovranno tifare Juve!”: dichiarazione da non credere, c’entra Osimhen

Calciomercato, alcuni intrecci di mercato potrebbero favorire il Napoli, nel caso in cui la Juventus affondasse il colpo per l’attaccante

Questo calciomercato non smette di riservare sorprese: stando alle ultime indiscrezioni potremmo assistere ad un vero e proprio valzer degli attaccanti, che coinvolgerebbe alcune big d’Europa (Napoli e Juventus comprese). Ad innescare il tutto sarebbero proprio i bianconeri, che si stanno muovendo per acquistare a sorpresa l’ex Inter Lukaku. Di questo e di tanto altro ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, l’esperto di calciomercato Nicolò Schira.

L’intervista a Nicolò Schira

In particolare, il giornalista Nicolò Schira si è soffermato sul mercato degli attaccanti, svelando quelle che sono le sue notizie in merito a Osimhen e Lukaku.

“I tifosi del Napoli devono tifare affinchè la Juventus prenda Lukaku”, ha detto Schira nel corso del suo intervento, “perché questo vorrebbe dire che il PSG prenderebbe Vlahovic senza fiondarsi più su Osimhen che a quel punto resterebbe in azzurro”.

A un passo il rinnovo, invece, di Kvaratskhelia: “Il rinnovo arriverà o nei prossimi mesi o entro la fine dell’anno. Ha dimostrato di essere un campione e il Napoli lo premierà”.

Spunta la deadline, invece, per Zielinski e Lozano: “Il messicano ha offerte remunerative ma da posti esotici e non sembra attratto nell’andare in quei campionati. Quelle di Zielinski è invece una situazione più calda, con Sarri che lo prenderebbe subito alla Lazio. C’è poi un’offerta importante dall’Arabia: la decisione per entrambi dovrebbe arrivare entro 15-20 giorni”.