Caterina Balivo, tifosa rovente in barca: che fisico in costume

Caterina Balivo, conduttrice televisiva e volto noto del tifo napoletano, si gode le sue vacanze all’isola di Giannutri: lo scatto in costume rende ancora più bollente l’estate dei tifosi del Napoli

Continua la preparazione del Napoli nel ritiro di Dimaro, dove sono tantissimi i tifosi che sono accorsi in Val di Sole per trasmettere tutto l’entusiasmo alla formazione di Rudi Garcia. Oggi ci sarà il primo impegno amichevole contro l’Anaune, avversario ormai consueto del ritiro in Trentino, in cui il tecnico francese cercherà di mettere alla prova i tantissimi giovani aggregati in questa prima settimane di preparazione.

La speranza dei tifosi, ovviamente, è quella di vedere su tutti anche Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, arrivati ieri nel ritiro azzurro. La sensazione, però, è che Garcia difficilmente rischierà subito i suoi due fuoriclasse. Il loro arrivo di sicuro allieta i tifosi, che hanno dovuto loro malgrado salutare Kim Min Jae, nuovo difensore del Bayern Monaco.

Delusione sicuramente condivisa da una super tifosa come Caterina Balivo che, in attesa di tornare a tifare il suo Napoli a un mese dall’inizio del campionato, si gode le vacanze, così come testimoniato dai post apparsi sui suoi profili social che fanno sognare tutti i tifosi azzurri.

Scatti da sogno in costume: che fisico per Balivo

In particolare, Caterina Balivo nei giorni scorsi è stata sull’isola di Giannutri, in Toscana. La conduttrice ha scelto la meta poco distante dall’Argentario per trascorrere la sua pausa estiva.

Lo scatto pubblicato dalla stessa Balivo fa letteralmente scatenare i suoi seguaci, con cui spesso interagisce proprio in merito alle vicende calcistiche legate al Napoli. “Che bello vedere una donna dello spettacolo che si mostra così, senza filtri”, si legge tra i commenti. E poi ancora: “Finalmente una donna di spettacolo che mostra le smagliature del parto”, sottolineando come il suo fisico sia da sogno, nonostante ci sia poco spazio a fotoritocchi e filtri.

Spesso, proprio su Instagram, la Balivo ha palesato la sua forte passione per i colori azzurri del Napoli. “Tifare Napoli è molto glam e il mio tifo per questa squadra è incondizionato da sempre”, ha ammesso in una recente intervista la conduttrice, a proposito della sua fede calcistica. “Se il Napoli dovesse vincere lo Scudetto giuro che farò la pizza in piazza”, ha poi promesso prima del successo Tricolore. Detto fatto, giusto per citare uno dei suoi programmi televisivi: la conduttrice ha, infatti, mantenuto la promessa appena un mese fa, con l’aiuto del noto pizzaiolo Gino Sorbillo.