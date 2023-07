Tra i calciatori della Primavera a Dimaro, sta per salutare il Napoli in prestito

Uno degli azzurrini in ritiro a Dimaro sta per lasciare il Napoli, vicino l’accordo per il trasferimento in prestito nella sua nuova squadra.

Continua la preparazione del Napoli a Dimaro, sotto gli attenti ordini del nuovo allenatore Rudi Garcia. Il tecnico sta conoscendo i calciatori a sua disposizione, a partire dai tanti giovani della Primavera o rientrati dai prestiti.

L’allenatore francese ha svelato l’intenzione di voler valutare tutti i ragazzi per poi capire se tra questi ce ne fosse qualcuno da poter far restare in azzurro anche nella prossima stagione. Le valutazioni proseguono, ma intanto uno dei calciatori in ritiro pare sia vicino al trasferimento nella sua nuova squadra.

Marchisano, dalla Primavera del Napoli al prestito alla Pro Sesto in Serie C

Stando a quanto riferito su Twitter dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il terzino destro Matteo Marchisano sarebbe vicinissimo al trasferimento alla Pro Sesto. Il calciatore azzurro classe 2004 si sta distinguendo in ritiro ed è stato autore di una buona stagione con la Primavera, nonostante la retrocessione della squadra partenopea. Il Napoli aveva già provveduto mesi fa a blindarlo con un contratto da professionista e ora Marchisano è pronto a vivere la sua prima esperienza tra i grandi.

Dotato di ottime doti atletiche e buon calcio, Marchisano rappresenta il prototipo del terzino richiesto dagli allenatori odierni. L’esperienza in prestito non potrà che farne aumentare il livello e le quotazioni future, con il Napoli che spera di poterlo riaccogliere prossimamente e, perché no, riportarlo ben presto in prima squadra.