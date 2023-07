Osimhen tra rinnovo e clausola: c’è poca sintonia, il motivo

Oggi Osimhen è atteso a Dimaro, le prossime saranno giornate decisive per il rinnovo con il Napoli, che potrebbe riservare alcune sorprese

Uno dei temi principali che il neo direttore sportivo Mauro Meluso si troverà ad affrontare è il rinnovo di Osimhen. Nelle ultime uscite in pubblico il presidente De Laurentiis ha lasciato intendere che la volontà della società è quella di tenere l’attaccante nigeriano, almeno per questa stagione, a meno di clamorose offerte irrinunciabili. Inoltre anche il nuovo allenatore Rudi Garcia ha ribadito la volontà di voler allenare il bomber nigeriano. Dunque la dirigenza azzurra è impaziente di cominciare a trattare il rinnovo con Osimhen e il suo entourage.

Rinnovo Osimhen, tra le ipotesi spunta una clausola rescissoria

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, per avvicinare le parti in causa e facilitare la trattativa, il Napoli starebbe pensando di inserire all’interno del contratto una clausola rescissoria. In questo caso, il bomber nigeriano sarebbe sicuramente più invogliato a firmare il prolungamento.

La clausola permetterebbe ai club interessati di trattare direttamente con il calciatore, senza passare per la società, ovviamente pagando la cifra prestabilita sul contratto. Tuttavia, per quanto riguarda il valore della clausola non c’è ancora un accordo tra le parti. Ipoteticamente si dovrebbe avvicinare ai 100 milioni, ma ognuna delle due parti vuole, legittimamente, tirare l’acqua al proprio mulino e quindi considerare la valutazione troppo alta o troppo bassa. In ogni caso si attendono sviluppi della trattativa nei prossimi giorni di calciomercato.