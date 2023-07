Osimhen è arrivato a Dimaro: presente anche il suo agente (VIDEO)

Victor Osimhen è arrivato a in Trentino, a Dimaro, per prender parte al primo dei due ritiri pre stagionali pianificati dal Napoli

La scorsa stagione è stato eletto capocannoniere e miglior attaccante della Serie A, trascinatore del Napoli campione d’Italia, Victor Osimhen è appena arrivato a Dimaro.

Può dunque cominciare ufficialmente la stagione del bomber nigeriano. Ad oggi, nel suo futuro c’è il Napoli, nonostante abbia ricevuto avances da big d’Europa come il PSG. Il presidente De Laurentiis lo ha ribadito svariate volte in queste ultime settimane: a meno di clamorose offerte, Osimhen non sarà ceduto.

Osimhen a Dimaro con l’agente: incontro per il rinnovo nei prossimi giorni?

Insieme al bomber ex Lille è atterrato anche il suo agente Roberto Calenda. Ieri ha smentito con forza, tramite il suo profilo Twitter, le voci che volevano rimandato il rinnovo di Osimhen a settembre.

L’arrivo a Dimaro anche dell’agente conferma il fatto che, nei prossimi giorni, le parti in causa si siederanno ad un tavolo per discutere il tanto agognato rinnovo nel clima più disteso possibile.