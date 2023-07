Napoli, trattativa bloccata: Garcia rivaluta un azzurro

Il ritiro è l’occasione giusta per valutare i giocatori rientrati dai vari prestiti, Garcia e il suo staff lo stanno facendo in questi giorni a Dimaro

Ieri mattina si è svolto il primo briefing di mercato della stagione. Vi hanno partecipato il nuovo direttore sportivo Mauro Meluso e tutto il resto della squadra di mercato, compreso il presidente De Laurenttiis. L’obiettivo, come ribadito più volte dal patron azzurro, è continuare ad esser competitivi, ma per forza di cose con il cambio di guida tecnica cambiano le priorità di mercato e dunque bisognerà agire diversamente.

Garcia lo valuterà in ritiro: in ogni caso è già pronto il sostituto

Tra i giocatori sotto la lente d’ingrandimento del nuovo tecnico e del suo staff c’è Alessandro Zanoli. Come evidenziato da Il Mattino, il terzino di proprietà del Napoli, ma la seconda metà della scorsa stagione in prestito alla Sampdoria, sarà valutato in questi giorni di ritiro in Trentino.

Zanoli nei sei mesi di permanenza a Genova ha messo mostra capacità di spinta non indifferenti, risultando uno dei migliori uomini della rosa di Dejan Stankovic. In ogni caso, il Napoli ha già bloccato il sostituto: Davide Faraoni, il quale sta bene a Verona, dove è anche il capitano, ma accetterebbe volentieri il club partenopeo.