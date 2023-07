Kim saluta il Napoli: bellissimo messaggio del difensore sudcoreano

Il difensore coreano, a brevissimo, sarà ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco, ma ci ha tenuto a salutare i suoi ex tifosi



Una sola stagione di permanenza in azzurro per il pilastro difensivo di Luciano Spalletti, ma nonostante questo Kim-Minjae ha lasciato un ricordo indelebile nella mente dei tifosi azzurri. Dal “Kim Kim Kim” proveniente dagli spalti del Maradona ad ogni sua giocata, alle decine di foto scattate durante la festa Scudetto, il trionfo azzurro porterà per sempre anche il nome del difensore coreano. Tante volte, anche lo stesso Spalletti ha ribadito come fosse un vero e proprio leader silenzioso dello spogliatoio, in grado di dare manforte ai compagni nei momenti di difficoltà.

Kim al Bayern Monaco: il saluto ai tifosi del Napoli

Ora per lui è arrivata la grande chiamata, quella del Bayern Monaco, difficile rinunciare alla proposta di un team di tale livello, vista anche l’età (Kim ha 26 anni). I bavaresi hanno pagato la clausola rescissoria presente sul contratto che lo legava al Napoli e comporranno una coppia difensiva da sogno con De Ligt.

Il difensore oramai ex Napoli ci ha tenuto però a ringraziare, tramite un commovente video postato sul suo profilo Instagram, i tifosi, mister Spalletti e i suoi ex compagni, ai quali esprime la sua immensa gratitudine. Tanti i commenti positivi nei suoi confronti, ulteriore segnale del bel ricordo che ha lasciato nel cuore dei partenopei.